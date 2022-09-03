انت الان تتابع خبر وصفات طبيعية لإزالة المناكير.. كل المكونات من مطبخك وهتقوي أضافرك كمان والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تبحث السيدات والفتيات عن وصفات طبيعية لإزالة المناكير (طلاء الأظافر) حبذا لو كانت من المنزل، وذلك لحماية أظافرهم من أضرار المواد الكيميائية الموجودة في منتجات إزالة الطلاء الموجودة في السوق، والأمر ليس بهذا التعقيد فهنالك مجموعة من المكونات المتواجدة في المطبخ بشكل دائم يمكن أن تكون مزيل طبيعي للمناكير، وأهمها الخل، معجون الأسنان والليمون.
وصفات طبيعية لإزالة المناكير
إليكم مجموعة من الوصفات الطبيعية والآمنة التي يمكنكم اعتمادها للإزالة طلاء الأظافر، وهي:
- خل التفاح لإزالة طلاء الأظافر:
المكونات: ملعقتين خل يتم وضعهما في علبة للاستعمال
- الملح والليمون لإزالة طلاء الأظافر:
المكونات: ضعي ملعقتين من الليمون مع ملعقة صغيرة من الملح
- زيت الليمون لإزالة طلاء الأظافر:
المكونات: يباع زيت الليمون من عند العطار ويتم استخدامه بكمية قليلة لأنه قعال
طريقة إزالة المناكير
- ضعي بضعة قطرات من مزيل المناكير الطبيعي
- انتظري عدة دقائق
- ثم امسحي المناكير بفوطة أو بقطنة نظيفة
- ولا تنسي غسل يديك بعد ذلك لحماية أظافرك الجلد المحيط بها
- تجنمبي استخادم مزيلات المناكير الجاهزة بكثرة لانها تؤذي طبقات الجلد والأظافر نفسها