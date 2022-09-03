وصفات طبيعية لإزالة المناكير.. كل المكونات من مطبخك وهتقوي أضافرك كمان

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وصفات طبيعية لإزالة المناكير

رياض - احمد صلاح - تبحث السيدات والفتيات عن(طلاء الأظافر) حبذا لو كانت من المنزل، وذلك لحماية أظافرهم من أضرار المواد الكيميائية الموجودة في منتجات إزالة الطلاء الموجودة في السوق، والأمر ليس بهذا التعقيد فهنالك مجموعة من المكونات المتواجدة في المطبخ بشكل دائم يمكن أن تكون مزيل طبيعي للمناكير، وأهمها الخل، معجون الأسنان والليمون.

إليكم مجموعة من الوصفات الطبيعية والآمنة التي يمكنكم اعتمادها للإزالة طلاء الأظافر، وهي:

خل التفاح لإزالة طلاء الأظافر:

خل التفاح لإزالة طلاء الأظافر

المكونات: ملعقتين خل يتم وضعهما في علبة للاستعمال

الملح والليمون لإزالة طلاء الأظافر:

الملح والليمون لإزالة طلاء الأظافر

المكونات: ضعي ملعقتين من الليمون مع ملعقة صغيرة من الملح

زيت الليمون لإزالة طلاء الأظافر:

زيت الليمون لإزالة طلاء الأظافر

المكونات: يباع زيت الليمون من عند العطار ويتم استخدامه بكمية قليلة لأنه قعال

طريقة إزالة المناكير

طريقة إزالة المناكير