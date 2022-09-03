شوف عروض لولو هايبر ماركت من ٣ سبتمبر وحتى نفاذ الكميات Lulu

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عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم أقوى عروض لولو هايبر ماركت من ٣ سبتمبر وحتى نفاذ الكميات Lulu offers على الأجهزة والمنظفات وأدوات العناية الشخصية بجميع الفروع بمناسبة العودة للمدارس، حيث لديهم كل ما تحتاجه الأسرة من منظفات منزلية وأدوات عناية بالبشرة والشعر والجسم، وأجهزة كهربائية من مختلف الماركات، وإليكم تفاصيل العروض…

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

تجدون بفروع لولو ماركت Lulu market في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: القلاية الهوائية من تيفال، وخصم آخر على سعر آلة القهوة من فيليبس Phillips، كما يوجد تخفيض آخر على سعر الخلاط اليدوي من فيليبس، وتنزيل آخر على سعر خلاط براون، وسوبر جنرال برادة الماء ب٣ صبابات، كما لديهم تخفيض مميز على سعر موقد الطبخ من هاس بأربع شعلات، وتخفيض آخر على سعر محضرة طعام مولينكس، وغيرهم من عروض على أسعار خلاط كيينود ٥٠٠ واط، وتخفيض آخر على سعر خلاط فيليبس ٤٥٠ واط، وتخفيض آخر على سعر القلاية الهوائية من فيليبس، وتخفيض على سعر قطاعة كيينود.

عروض لولو السعودية لفترة محدودة Lulu

تتوفر داخل فروع لولو أيضاً في المملكة: خصومات حصرية على أسعار المبيض العادي من كلوروكس، كما لديهم تخفيض على سعر المناجيل المطهرة المبللة من كلوروكس، وتخفيض آخر منهم على سعر بخاخ كلوركس المطهر المنعش، وتنزيل آخر منهم على سعر مناديل الوجه من كلينكس استشال، بالإضافة إلى عروضهم المميزة على أسعار إكسترا وايت مسحوق الغسيل، كما بالماركت خصم خاص على سعر ورق الألومنيوم من أورينكس.

عروض لولو السعودية على منتجات العناية الشخصية

تتوفر أيضاً بفروع لولو السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: شامبو صانسيلك، وتخفيض آخر على سعر الصابون المضاد للبكتريا من لايف بوي، كما لديهم خصم آخر على سعر منعم الأقمشة المركز من كمفورت، وتنزيل آخر على سعر كريم جيف، وكريم الفيتاميات المطورة من حلو آند لافلي، بالإضافة إلى العرض المميز على سعر غسول اليدين الملطف من لوكس بحجم ٥٠٠ ملل، وغيرهم.