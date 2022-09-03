“اوعى ترميه” عندك دورق خلاط قديم وكيس بلاستيك يبقى عندك كنز

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عمر شويل - جدة كثير من ربات المنزل عندما يتهالك شفشق او دورق الخلاط القديم يقوموا برميه على الفور ولكن بعد قراءة هذا المقال لن ترميه ابدا في هذا المقال سنعرض لكي افكار رائعة لإعادة استخدام دورق الخلاط القديم. طريقة عمل حامل لأدوات المطبخ بدورق الخلاط القديم: نسخن سكين على النار جيدا ونحضر دورق الخلاط ثم نفصل اليد عن الدورق بعد ذلك نحضر كميه من الاكياس البلاستيك.

ونقوم بقص الاكياس من الاعلى والاسفل نأخذ الجزء المتبقي ونقصه الى ثلاث اجزاء.

نأخذ هذه القطع ونقصها على هيئة ثلاث شراط ونقوم بعملهم على هيئة ضفيرة ثم نقوم بلصق جميع الاكياس على الدورق عن طريق مسدس الشمع حتى نقوم بتغطية الدورق بالكامل.

نحضر اسبراي باللون المفضل لديك ونقوم برشه على الدورق بالكامل حتى تعطى مظهر جميل للدورق ونتركه الى ان يجف ثم نقوم باستخدامه لأشكال كثيرة منها وضع طقم التوزيع بها او الملاعق الخشب. طريقة عمل مزهرية بدورق الخلاط القديم: نقوم بفك السكينة التي توجد أسفل دورق الخلاط وايضا ازالة يد الدورق عن طريق سكينة مسخنة مسبقا على النار ونقوم بقطعها.

ونزيل الجزء العلوي من الدورق عن طريق سكينة مسخنة مسبقا على النار حتى يسهل ازالتها ونقوم بسنفرة الجزء العلوي حتى تزول جميع الحواف ويصبح ملمسه ناعم.

نحضر بواقي خشب رفيعة ونقطعها الى قطع تكون طول القطعة خمسه سم ونحضر كميه كبيرة منها وكل قطعة نقوم بتشكيلها من الاعلى بدوران مثل دوران خشبة خافض اللسان عن طريق المقص ونقوم بسنفرتها.

نحضر أي لون خيط تحبينه ونضع شمع على جميع قطع الخشب عند الحواف وبروزها جميعها بالخيط.

ونقوم بعمل ضفيرة من نفس الخيط الذي قمنا بلصقه على حواف قطع الخشب وعلى الجانب الاخر نقوم برش دورق الخلاط القديم بأي لون اسبراى تريدينه.

نحضر الدورق بعد ان يجف ونقوم بلصق الضفيرة اعلى الدورق بعد ذلك نحضر قطع الخشب ونقوم بلصقها جميعا بمسدس الشمع على الدورق بالكامل.

ونقوم بعمل ضفيرة اخرى من نفس لون الخيط ونلصقها أسفل القاعدة وضفيره اخرى نقوم بلصقها في فاصل القاعدة.

نحضر خرز أي لون تفضلينه ونقوم بلصق خرزة على قطعة خشب حتى تعطى مظهر جمالي للمزهرية.

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