نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف المطبخ من زيوت البوتاجاز العنيدة والحائط بأسهل طريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تنظيف المطبخ من زيوت البوتاجاز وحائط المطبخ العنيدة، يعد من المطبخ من أهم اساسيات المنزل التي يجب تنظيفها باستمرار، ويجب أن يكون دائما نظيف ومعقم وخالي من أي ميكروبات وبقع زيوت لأنه المكان الذي تعدين فيه الطعام وتحتفظين به بجميع أنواع الطعام والمشروبات، لذا يجب الاهتمام بنظافته دائما ولكي يصبح تنظيف المطبخ مهمة سهلة عليكي وتتخلصي من الزيوت المتراكمة على الحوائط والبوتاجاز بشكل سريع من دون بذل جهد كبير في التنظيف، فيجب أولا التخلص من الأواني المتسخة بغسلها وإرجاعها إلى مكانها ومن ثم البدء في عملية التنظيف لكل أجزاء المطبخ.

كيف تنظفي المطبخ من الزيوت العنيدة المتراكمة

يمكنك باسهل طريقة تنظيف الحوائط أولا قومي بإزالة كل ما هو معلق على حائط مطبخك، ثم احضري فرشاة بيد طويلة حتى تتمكني من الوصول إلى كل مكان في حائط المطبخ، واحضري وعاء وضعي به كمية من الماء الساخن، وكمية من ملح الليمون وكمية من كربونات الصوديوم والخل وقلبي تلك مكونات جيدا مع بعضها البعض.

ثم باستخدام الفرشاة اغمسيها في تلك الخليط ونظفي به الحائط خاصة أماكن تجمع الزيوت المتراكمة. واحضري في الخطوة التالية منظف الحوائط نوعيه مضمونة ورشي بها على الحائط كله واتركيه لمدة خمس دقائق فقط. ثم عن طريق فوطة نظيفة قومي بمسح المنظف ستجدين الزيوت تزال بكل سهولة معك، اغسلي قطعة القماش جيدا ثم كرري مسح الحائط حتى تنتهي من كل زيوت متراكمة العنيدة على الحائط.

طريقة تنظيف زيوت البوتجاز والفرن

قومي بإحضار وعاء عميق وضعي فيه ربع كوب من ملح الطعام، وكوب إلا ربع من بيكربونات الصوديوم ونصف كوب من الخل الأبيض، وإخلطيهم جيدا ثم قومي بنزع الشعلات من البوتاجاز وإنقعيهم في خليط من الماء والصابون السائل والبيكنج صودا.

ثم قومي بغسل سطح البوتاجاز بالخلطة التي أعددناها وكذلك فرن البوتاجاز، واتركي تلك الخلطة قليلا على أماكن المتسخة جدا، ثم قومي بتجفيفهم جيدا بواسطة قطعة نظيفة من القماش ونظفي الشعلات وجفيفيها وقومي بإرجاعها إلى أماكنها.

طريقة تنظيف زيوت الميكرويف

قومي بوضع سائل التنظيف في وعاء مع ربع كوب من الخل الأبيض ونصف كوب من الماء الدافئ ، ثم قومي بمزج مكونات جيدا، ثم قومي بإدخال الوعاء في الميكرويف وقومي بتشغيله لمدة ثلاث دقائق لا تكثري من وضع تلك المواد داخل الميكرويف، ثم قومي بنزع مصدر الكهرباء وقومي بتنظيفه بكل سهولة فالبخار الخارج من الخليط سيعمل على إذابة الدهون والإتساخات الموجودة في الميكرويف.