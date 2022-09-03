نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف حان وقت عروض المدارس من اللولو ماركت في فروع السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في عدد من فروع اللولو ماركت المنتشرة في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية ما زالت العروض المتعلقة بالمدارس والعودة إلى المدرسة مستمرة حتى يوم السادس من سبتمبر من عام 2022م. تشتمل العروض على كافة الأدوات والمستلزمات الدراسية من أوراق وأقلام وحقائب وغيرها. بالإضافة إلى خصومات على معروضات من الأجهزة اللوحية واللاب توب وإكسسوارات الكمبيوتر وأجهزة الطباعة.

وقت المدرسة مع عروض اللولو ماركت

التغذية الصحية المتوازنة تساعد على تعزيز القدرات العقلية للطلاب وتزيد من قدرتهم على التركيز واستيعاب المعلومات خلال اليوم الدراسي. لذلك نحرص على التذكير بضرورة تناول الطالب وجبة صحية وخفيفة خلال اليوم الدراسي. وللحفاظ على تلك الوجبة حتى موعد تناولها يقدم اللولو ماركت صندوق غذاء مكون من طبقتين سعة 930 مل بأشكال وألوان متنوعة سعره 24 ريال سعودي فقط بدلًا من 32 ريال.

كما أن التغذية مهمة كذلك شرب الماء على مدار اليوم مهم للغاية للتركيز ولكافة وظائف الجسم الحيوية. لذلك على أولياء الأمور التأكد من إعطاء أطفالهم علب أو زجاجات للمياه لشرب الماء أثناء اليوم الدراسي.

ومن العروض المقدمة بهذا الشأن عرض على علبة مياه متوفر منها رسومات وأشكال مختلفة لتناسب أذواق الأطفال وأعمارهم بسعر مميز جدًا 10 ريال سعودي فقط بدلًا من 24 ريال.

كذلك متوفر علب للمياه ستيل ومنها شخصيات وأشكال مختلفة بسعر 44 ريال بدلًا من 57 ريال.

إكسسوارات الإلكترونيات والكمبيوتر

بعد ما أصبح التعليم أون لاين جزء من عملية التعلم علينا الاهتمام بالأجهزة الإلكترونية وإكسسواراتها مثل سماعات الرأس المتوفرة في اللولو ماركت بخصومات مميزة. مثل سماعات جي بي إل من سوني ذات لون أزرق بسعر 179 ريال بدلًا من 219 ريال.

سماعات رأس أخرى من لينوفو بخاصية البلو توث سعرها 99 ريال بدلًا من 199 ريال.

وبالنسبة للطابعات متوفر منها أنواع ومواصفات وأسعار مختلفة. على سبيل المثال طابعة حبر مكتبية من Hp بسعر 139 ريال سعودي بدلًا من 179 ريال. وأخرى من كانون سعرها 239 ريال بعد الخصم.

وأخيرًا لنقل وتداول المعلومات يمكن شراء فلاش درايف من بي إن واي تسع حتى 256 جيجا بيانات والسعر داخل العرض 69 ريال سعودي فقط.