نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 1444 واستمتع بأقوى خصومات ليس لها مثيل واغتنم الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 1444 من العروض التي ينتظرها الكثير من ساكني البلدان المختلفة بالمملكة العربية السعودية؛ حيث يعد ذلك مظهرًا من مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة تقديم الكثير من العروض الخاصة بهذا اليوم، والجدير بالذكر أن هذه هي الذكرى 92 على توحيد الحجاز؛ لذلك سوف نقوم بتقديم أفضل العروض المقدمة لهذا العام.

عروض اليوم الوطني 1444

إن كنت ممن ينتظرون قدوم اليوم الوطني للاستفادة من العروض المقدمة به، فإليك أهم العروض التي تقدم من المتاجر المختلفة.

عطور العربية للعود

تبدأ أسعار العطور المقدمة من متجر العطور العربية للعود من اثنين وتسعين ريالًا سعوديًا، وتستمر العروض التي تقدمها حتى انتهاء كمية العطور الموجودة بالمتجر ليستفيد الجميع من ذلك.

تقدم العربية للعطور أشهر أنواع العطور وأفخمها على الإطلاق، وتقدم خصومات لفترات طويلة تصل حتى 75 بالمائة، من هذه الأنواع ما يلي:

عبوة 100ملم من عطر روز وود داخل العرض بسعر 192 ريال.

عبوة 125ملم من عطر الريان؛ وهو خليط رائع ما بين زيت الهيل وأنواع أخشاب الفواحة مع إضافة الفانيليا داخل العرض بسعر 192 ريال.

مجموعة الفواكه الرائعة في عبوة شالكي الوردي داخل العرض بسعر خاص 92 ريال.

أقوى عروض اليوم الوطني

تقدم مجموعة سيتي دبليو للأثاث العديد من العروض الخاصة المقدمة للشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، فيمكنك الشراء من المجموعة غرفة نوم كاملة تحتوي على سرير وتسريحة بتصميم حديث وجذاب بسعر يصل إلى 630 ريال سعودي، بعد أن كان السعر الأصلي لها 7950 ريال.

أما سعر الغرفة التي تحتوي على سرير ودولاب وتسريحة بها مرآة نقية، كما يوجد بها كومودينو؛ وصل سعرها داخل العرض إلى 8970 ريال بعد أن كان سعرها قبل الخصم 17950 ريال.

كما يمكنك الحصول على كافة الغرف من أنتريه، وركنه، وسفرة وغيرها بأسعار ليس لها مثيل.

في نهاية مقال عروض اليوم الوطني 1444 فقد قدمنا لكم بعض العروض المقدمة من العطور العربية للعود بأسعارها داخل العرض، كما قدمنا لكم أفضل عروض الأثاث المقدمة من سيتي دبليو للأثاث، فعليكم باغتنام الفرصة والحصول على ما تشاؤون من هذه العروض الرائعة.