انت الان تتابع خبر طريقة عمل آيس كريم مانجو.. فرصة وهي رخيصة تعملي منها أحلي طعم والان مع التفاصيل

مكونات آيس كريم مانجو

ثلاث حبات من المانجو.

كوب ونصف كريمة خفق.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

طريقة عمل آيس كريم مانجو للشيف عظيمة حمدي

قومي بتقشير المانجو ثم قطعيه لقطع متوسطة داخل وعاء صغير. وإفرامي المانجو بشكل جيد، وضيفي ربع كوب من السكر إليه واخلطي المكونين بشكل جيد. واخفقي الكريمة جيداً في وعاء كبير. وضيفي السكر إليها واخلطيهم من جديد حتى تصبح كثيفة. وضعي خليط المانجو بعدها وخلاصة الفانيليا، وامزجي كل المكونات بشكل جيداً، ويكون باستعمال ملعقة خشبية كبيرة. وضعي الخليط داخل أطباق مخصصة للثلاجة، ووضعها داخل الفريزر لحوالي 4 ساعات. واخرجيه بعد هذا الخليط واخلطيه في الخلاط الكهربائي. امزجيه حتى يصبح الخليط ناعم. وبعدها ضعيه مرة أخرى في الفريزر. وقومي بتقديم الآيس كريم لأطفالك وضيوفك.

رياض - احمد صلاح - تبحث حالياً جميع ربات المنازل عن طريقة عمل آيس كريم مانجو الذي يحبها العديد من الأشخاص بشكل مستمر، ويتم تقديمها بشكل صحيح أو عصير أو من الممكن وضعها، وتقدمها الشيف عظيمة حمدي بالكثير من الطرق المميزة والطعم اللذيذ.