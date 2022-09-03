انت الان تتابع خبر تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي في مصر.. اعرفوا الرابط بسرعة والان مع التفاصيل

طرق ورابط تسجيل قراءة الغاز إلكتروني

يدخل لتطبيق بتروميتر وهذا لتسجيل قراءة عداد الغاز بكاميرا الموبايل أو يدوي.

والدخول إلي الموقع الإلكتروني للشركة عن طريق هذا الرابط.

ويتم إبلاغ محصل الشركة بقراءة العداد فوري على ماكينة POS خلال فترة تحصيل الفاتورة.

عن طريق مكاتب البريد المصري.

عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني.

وعن طريق التليفون الأرضي المتوفر على موقع الشركة الإلكتروني.

الرقم المختصر 1122 من أي محمول.

الرد الصوتي التفاعلي من أي محمول على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

رياض - احمد صلاح - قامت شركة الخدمات البترولية بتروتريد بالبدء من يوم الخميس 20 سبتمبر 2022، في استقبال تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي، وأن عدم تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي للشهر الجديد، وينتج عنه تراكم الفواتير وزيادة قيمتها في الشهر الذي يأتي بعده.

وحرصت الصحفة الرسمية لشركة بتروتريد عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لتحذير العملاء، ويوجد بعض الأشخاص الذين يدعون تبعيتهم إلى للشركة كذباً، ويعملون على تسويق جراب مخصص لعداد بأسعار مرتفعة.