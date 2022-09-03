هل الزوج ملزم يدفع لزوجته مقابل خدمته؟.. المفتي يحسم الجدل ويرد بالدلائل

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هل الزوج ملزم يدفع لزوجته مقابل خدمته المفتي يريد؟

رياض - احمد صلاح - أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن كل من يطالب أن تحصل المرأة على مقابل مادي من زوجها مقابل خدمته وخدمة أولاهما لم يقرأ بشكل جيد الواقع المصري.

وكشف علام أثناء لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج نظرة الذي يبث على قناة صدي البلد الفضائية، إن الزوجة المصرية في الكثير من الحالات تدعم زوجها وأسرتها في جميع شئون الحياة، وأيضاً تحافظ على هيكل الأسرة وهو الأمر الذي يمثل الأسرة والمرأة المصرية.

وأستكمل أنه لابد أن تقوم ببناء الحياة الأسرية السعيدة على التسامح والمودة والتعاون والتراحم، وأن الحياة الزوجية لابد أن ينتشر فيها المعاملة بالفضل والرحمة والإحسان بين الزوجين إلى أن تتلاشي في هذه العلاقة المقدسة بينهم، وأيضاً الابتعاد عن مظاهر الأنانية وحب النفس، وأيضاً عدم افتعال كل المعارك والحصول على الحقوق والتنصل من كل الواجبات.