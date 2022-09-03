نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف آخر عروض العثيم السعودية الاسبوعية بخصومات تصل الى 60% اغتنم الفرصة والحق العروض في كل الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت أسواق عبد الله العثيم عن آخر عروض العثيم السعودية والتي تصل خصوماتها إلى نسبة 75%، والعروض متوفرة في جميع فروع الماركت في كل مناطق المملكة العربية السعودية وخارج السعودية ومن أشهر فروعها في الخارج هي جمهورية مصر العربية، وتعمل المجموعة دائمًا على تقديم أفضل عروض على كل منتجاتها على حد سواء حتى تجذب كمية كبيرة من العملاء وتسهل الكثير على الفئات محدودة الدخل بتوفير كل ما يحتاجونه بأسعار في متناول اليد. آخر عروض العثيم السعودية سكر أبو فهد الناعم بوزن 10 كيلو جرام سعره انخفض من 34 ونصف ريال سعودي إلى 24.95 ريال سعودي.

و2 كيس من أرز أبو كاس وزن 10 كيلو جرام وصل إلى 53.95 ريال سعودي بدلًا من 82.95 ريال سعودي.

بينما سعر كيس بودرة حليب أنكور وزن 2 كيلو وصل من 77 ونصف ريال سعودي إلى 59.95 ريال سعودي.

كرتونة دجاج دو المجمد سعرها انخفض من 207 ريال سعودي إلى 164.95 ريال سعودي بعد خصم مميز.

زيت للقلي والطبخ من شركة شروق وصل سعره إلى 13.95 ريال سعودي بدلًا من 27.95 ريال سعودي.

لحم الحاشي بدون عظم وصل سعر الكيلو جرام الواحد منه إلى حوالي 44.95 ريال سعودي.

بينما سعر الكيلو جرام الواحد من اللحم العجل البقري بدون عظم وصل إلى 49.95 ريال سعودي.

صدور دجاج بدون عظم من شركة إنتاج سعرها وصل إلى 18.95 ريال سعودي. عروض ماركت العثيم شهر سبتمبر 2022م سعر الكيلو جرام الواحد من تفاح رويال جالا وصل إلى 6 ونصف ريال سعودي.

الكيلو جرام الواحد من الرمان البلدي سعره وصل إلى 4.95 ريال سعودي.

كيلو جرام واحد من الجزر الطازج وصل بعد الخصم إلى 3.75 ريال سعودي.

المانجو المصري من نعومي سعر الكيلو جرام الواحد منها وصل إلى حوالي 6 ونصف ريال سعودي.

كرتونة ثوم حجم كيلو جرام واحد سعرها بعد الخصم وصل إلى حوالي 5.95 ريال سعودي.

خمس حبات من كرواسون بالزبدة وصل سعره إلى 8.95 ريال سعودي بدلًا من 17.90 ريال سعودي.

خبز برجر بالسمسم ست حبات سعرهم وصل من 7 ريال سعودي إلى 3 ونصف ريال سعودي.

سعر خبز نوتيلا ست حبات كبير وصل إلى 6 ونصف ريال سعو

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف آخر عروض العثيم السعودية الاسبوعية بخصومات تصل الى 60% اغتنم الفرصة والحق العروض في كل الفروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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