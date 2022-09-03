شوف أقوى عروض هايبربنده جوالات عروض حصرية بتخفيضات وخصومات جبارة على جميع المنتجات الغذائية والاجهزة المنزلية

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عمر شويل - جدة أقوى عروض هايبربنده جوالات عروض حصرية بتخفيضات وخصومات جبارة نقدم لكم عروض بنده اليوم في السعودية لبداية شهر سبتمبر الميلادي لعام 2022م الجاري، حيث تعتبر ماركت بنده هي الماركت الأولى والأشهر في المملكة العربية السعودية حيث أنه في حالة أنه تم غلق أي فرغ من فروعها داخل المملكة يتسبب في إزعاج شديد لسكان المنطقة ويلجئوا إلى فروع أخرى لها خارج المنطقة، ونسعى إلى تقديم العروض الأخيرة التي قامت الماركت بتقديمها عبر موقعنا الإلكتروني في سطور مقالنا التالية. عروض بنده اليوم في السعودية سبتمبر 2022م – 1444هـ Tweets by PandaSaudi بسكويت دانيسا بالزبدة وزن 750 جرام سعرها انخفض من 46.95 ريال سعودي إلى 34.95 ريال سعودي.

بينما سعر بسكويت كليجا بالنخالة بطعم الهيل وزن 62 في 2 جرام سعرها وصل من 14.95 ريال سعودي إلى سعر 11.95 ريال سعودي.

وسعر بسكويت بالشيكولاتة والفانيلا وزن 16 في 38 جرام سعرها انخفض إلى 11.95 ريال سعودي بدلًا من 18.42 ريال سعودي.

معمول بالتمر من شركة البطل وزن 16 في 19 جرام سعرها وصل من 10 ونصف ريال سعودي بدلًا من 7.95 ريال سعودي.

طعام للقطط بطعم السمك والتونا من شركة شيبا وزن 85 جرام سعرها ينخفض من 17 ريال سعودي بدلًا من 12.95 ريال سعودي.

وطعام للقطط من ويسكاس وزن 85 جرام سعرها وصل من 14.85 ريال سعودي إلى سعر 10.95 ريال سعودي.

غذاء للطائر بوزن 500 جرام سعرها وصل من 14.95 ريال سعودي إلى سعر 12.95 ريال سعودي.

شوكو كوكيز بإضافة قطع من أمريكانا هيرشيز وزن 100 جرام سعرها وصل من 14.85 ريال سعودي إلى سعر 9.95 ريال سعودي. عروض بنده الأسبوعية على الهواتف الذكية سعر هاتف سامسونج آي 13 سعرها انخفض من 699 ريال سعودي إلى 579 ريال سعودي.

سامسونج آي 21 إس سعره وصل إلى 799 ريال سعودي بعد خصم مميز.

أبل أيفون 12 سعرها وصل بعد الخصم إلى 3 آلاف و999 ريال سعودي.

بينما سعر أبل أيفون إكس إس سعرها وصل إلى 2 آلاف و499 ريال سعودي.

هاتف الكاتيل 1 آس إن سعرها يصل بعد الخصم إلى 419 ريال سعودي.

جوال لينوفو كاي 14 سعره وصل إلى 379 ريال سعودي بدلًا من 499 ريال سعودي.

شاومي ريد مي نوت 10 إس سعر الهاتف انخفض من 949 ريال سعودي إلى سعر 899 ريال سعودي.

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