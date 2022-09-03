نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة نشا كنز رهيب: لصناعة دواني ومعطر ومنظف للملابس رهييييب٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم ملعقة نشا كنز رهيب ، حيث من الأشياء اللطيفة التي تعمل على تعطير الملابس هو الدواني الذي يعطي الملابس رائحة عطرة وجميلة ولكن مع زيادة الطلب عليه فقده رائحته التي كانت تدوم علي الملابس أكثر من يوم أما الذي يدوم كثير فهو باهظ الثمن وكميته قليلة ومع الظروف المعيشية والاقتصادية نشتري أي شيء حتي لو ليست له رائحة عطرة ثابتة ولكن اليوم ومع هذه الوصفة سوف نحول كوب من الدواني إلي زجاجة كبيرة من الدواني ولكن ليست دواني عادي ولكن معطر رائع للملابس ورائحته ثابتة وقوية وأيضا منعم للأقمشة وينظف الملابس جيداً يعني كأنه برسيل جل رائع جدا جربي هذه الوصفة السحرية مش هتندمي أبداً وسوف نتعرف أكثر علي هذه الوصفة من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل ملعقة نشا كنز رهيب لتحضير الدواني المنزلي الرائع ٢٠٢

مكونات عمل ملعقة نشا كنز رهيب لتحضير الدواني في المنزل بكل سهولة

سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة مكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل مكان وهي كالآتي:-

٣ملاعق من النشا.

كوب من الدواني.

١ملعقة كبيرة من البطاس (الصودا الكاوية).

١ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

لون طعام أزرق.

١ملعقة كبيرة من السكر (لإعطاء رغوة جميلة).

لتر من الماء.

طريقة التحضير

نتعرف الأن علي طريقة تحضير هذه الوصفة السحرية بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء كبير ونضع فيه لتر من الماء ثم نضع عليه ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا ونقلب جيداً.

ثم نضيف ملعقة كبيرة من السكر وتذوب المكونات مع بعض جيدا.

بعد ذلك نضع ملعقة كبيرة من ملح الليمون ونقلب ثم نضع ملعقة كبيرة من البطاس ونقلب جيداً.

نقوم بإحضار مضرب كهرباء أو يدوي نقوم يخفق المكونات جيداً حتى نحصل على خليط مثل الجل.

بعد ذلك نقوم بوضع كوب من الدواني ونقلب جيداً ثم نضع نقاط من اللون الأزرق حتي نحصل على نفس لون الدواني ومن الممكن الاستغناء عن هذه الألوان.

نحتفظ بهذا الوصفة في زجاجة دواني قديمة أو أي زجاجة محكمة الغلق.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-