نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب علي الجائزة الكبرى مليون دولار في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، يحلم كل شخص سواء كان رجل أو سيدة بالاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2022 بجميع أنحاء العالم، والتي تمكنهم من تحقيق أحلامهم المختلفة، خاصةً مع موجات الغلاء التي نشهدها وارتفاع الأسعار، ونقدم لكم من خلال تلك المقالة الشروط الخاصة بمسابقة الحلم والتي يجب استيفائها قبل التقدم للمسابقة، ليكون المتقدم من ضمن المرشحين للفوز للحصول على جائزة العمر، وذلك من خلال:
شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
والجدير بالذكر أن مسابقة الحلم تعد من أشهر المسابقات على مستوى الوطن العربي، والتي نجحت في تحقيق شهرة عالمية منذ سنوات منذ بداية انطلاقها، بتقديم الإعلامي المشهور مصطفى الأغا.
- أن يبلغ المتسابق السن القانوني، أو يكون حاملاً لبطاقة هوية شخصية.
- الإجابة على كافة الأسئلة التي تعرضها المسابقة من خلال شاشات التليفزيون بشكل صحيح.
- ألا يكون المتسابق من ضمن أقارب أحد العاملين على المسابقة.
- أن يشترك الشخص من خلال الرقم التابع لبلده التي يقيم بها، حتى يتمكن فريق الإعداد أو الكنترول من معاودة الاتصال به على نفس الرقم في حالة الفوز.
وفيما يلي سنستعرض الجائزة التي سيتم الحصول في حالة الفوز:
- تبلغ قيمة الجائزة حوالي 150 ألف دولاراً، بما يعادل 3 ملايين جنيهاً مصرياً.
- قد تتراوح القيمة المالية للجائزة ما بين 250 ألف إلى 500 ألف دولاراً وفقاً لترتيب المتسابق.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
- يختار المشترك الرقم التابع لبلده، حيث أن تلك المسابقة تشمل جميع الدول على مستوى أنحاء العالم.
- ثم يبدأ المشترك بإرسال رسالة نصية على ذلك الرقم المذكور أعلاه، والتي تحتوي على كلمة “حلم”، أو “دريم” بالعربي.
- ثم سيتم تلقي مجموعة من الأسئلة من قبل إدارة المسابقة، والتي سيكون على المشترك الإجابة عليها بشكل صحيح.
- ثم يرسل المشترك إجاباته على الأسئلة، ومن ثم يرسلها في رسالة نصية على نفس الرقم التابع لبلده.
- في حالة كانت كل الإجابات صحيحة، سيتم إدراج اسم المشترك من ضمن قائمة المتسابقين المشاركين في السحب.
- ومن ثم على شخص أجاب على الأسئلة أن يتابع النتائج باستمرار، ليكون على استعداد لتلقي
الجائزة، في حالة ذكر اسمه من ضمن الفائزين.
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