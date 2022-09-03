نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية ٣ و٤ و٥ سبتمبر الموافق ٧ و٨ و٩ صفر Panda وهايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الصفحة الرئيسية مازالت مستمرة في كافة فروعه وأقسامه حيث يعد واحد من أهم وأكبر محلات الدول العربية لبيع كافة السلع والمنتجات الغذائية والغير غذائية المحلية والمستوردة بأقل الأسعار المنافسة لباقي المحال العربية، وسوف نوضح لكم من خلال هذه المقالة أحدث عروض بنده الصفحة الرئيسية للعودة للدراسة، ومنها:

عروض بنده الصفحة الرئيسية على الأغذية وغيرها

تتوفر بفروع بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية خصومات مميزة على أسعار: عبوات كورن فليكس كيلوجز، وتخفيض آخر منهم على سعر الحليب طويل الأجل امل الدسم من المراعي، وتخفيض آخر منهم على سعر البيض الغني يعنصر السيليريوم، وتنزيل آخر منهم على حليب المراعي قليل الدسم، وتخفيض آخر على سعر الحلاوة الطحينية من ماركة الخروف، وتنزيل حصري آخر على سعر شرائح الصدور الطرية الطازجة من رضوى، وخصم على سعر الروستو البقري البرازيلي، والإسكالوب البقري البرازيلي، والستروجانوف البقري البرازيلي، وغيرهم من لحوم طازجة.

خصومات خاصة من بندة السعودية لفترة محدودة

تتوفر أيضاً بالفروع خصومات خاصة على أسعار: شكولاتة فريرو روتشيه، وتخفيض آخر على سعر الكاكاو الخام والمحلى من نسكويك، وتخفيض آخر على سعر فشار البطل، وخصم آخر على سعر شبيهة قشطة المراعي، وعلى سعر الحليب المكثف المحلى من المراعي، وغيرهم من خصومات على أسعار كرسمة البندق والكاكاو من بندة، وزبدة الفول السوداني الخشنة والناعمة من قودي Goodi، وغيرهم من خصومات على أسعار الحليب طويل الأجل كامل الدسم من المراعي، وخصومات على أسعار صدور الدجاج الطرية من بندة، وشاورما دجاج ساديا Sadia.

تنزيلات بندة هايبر ماركت Panda hyper market

خصومات بندة مستمرة اليوم، وتشمل: خصم على سعر كب كيك ساندوتش رول فوشيه، وتخفيض على أسعار الكيك الإنجليزي بالشكولاتة، وعلى سعر شرائح الخبز الأسمر من لوزين، وعلى سعر مافن الفانيليا والشكولاتة، وغيرهم من مخبوزات طازجة كالكرواسون الفرنسي الطازح، وخصومات أخرى على أسعار الكرواسون الفرنسي بحشوة الشكولاتة، وغيرهم من تخفيضات أخرى أسعار كرواسون سفن دايز، وعلى شبيهة الجبنة الكريمية المطبوخة من المراعي.