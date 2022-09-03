نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض مكتبات جرير خلال شهر سبتمبر على الجولات Jarirbookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز مكتبات جرير بتقديم عدد مميز من السلع والإلكترونيات الحديثة بأقل الأسعار النوجودة في الأسواق، حيث تجدون لديهم كل ما تحتاحونه من إلكترونيات من: جوالات، ولابتوبات، وأجهزة أيباد محمولة، وغيرهم من سلع إلكترونية حديثة وملحقاتها بأقل الأسعار وأعلى الجودات، وإليكم تفاصيل عروض مكتبات جرير لهذا الأسبوع (أول أسابيع شعر سبتمبر) :

عروض مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية

تتوفر عدة خصومات خاصة جداً خلال هذه الفترة من العام بمناسبة العودة للمدارس في جميع فروع مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية على أسعار مجموعة كبيرة من السلع وخاصة السلع الإلكترونية الحديثة، ةالتي سنستعرض لكم منها اليوم الجوالات في فروع مدن المملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر هاتف Huawei Nova Y70 بخصم ٣٠ريال سعودي بسعة ١٢٨ جيجابايت، وسرعة تشغيل رامات تصل إلى ٤ جيجابايت باللون الأزرق، وغيره من ألوان جذابة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار هاتف Sumsung galaxy A53 من الجيل الخامس بخصم ١٥٪، وسرعة رامات عالية جداً، بالإضافة إلى سعة تخزينه المميزة.

عروض مكتبات جرير على الجوالات الأخرى Jarirbookstore

عروض خاصة جداً وتنزيلات حصرية نقدمها لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني على جميع أنواع الحوالات الحديثة، وتشمل: خصم خاص على سعر هاتف Motorella moto G82 من الجيل الخامس بخصم ١٦٪ وسعة تخزين ١٢٨ جيجابايت، بالإضافة إلى سرعة راماته العالية التي تصل إلى ٤ جيجابايت بألوان غاية في الرقي بعد الخصم ٩٩٩ ريال سعودي، كما لديهم في الفروع خصومات أخرى على أسعار هاتف هونر Honor X9 بخصم ١٠٠ ريال سعودي، وبسعة تخزين ٢٥٦ جيجابايت، وسرعة رامات ٨ جيجابايت باللونين الأبيض والفضي.

عروض مكتبات جرير الحصرية بجميع الفروع

تتوفر أيضاً بمكتبات جرير في فروعها المنتشرة بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار باقي الإلكترونيات الحديثة المختلفة، والتي تشمل: لابتوبات حديثة على أعلى مستوى من جميع الماركات العالمية من HP، وسامسونج، وديل، وآبل Apple، وغيرهم، كما في الفروع خصومات أخرى على باقي الإلكترونيات.