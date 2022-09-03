نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الصيف على المكيفات والثلاجات خصومات اكسترا الكبرى على الجوالات والشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الصيف على المكيفات والثلاجات خصومات اكسترا الكبرى على الجوالات والشاشات، عروض اكسترا خلال فصل الصيف تضمنت المكيفات، الغسالات، الثلاجات والشاشات الذكية، يتوفر ضمن عرض خاص كلاسيك مكيف جداري 18000 وحدة حار بارد بسعر 5149 ريال، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 247 ريال لمدة 36 شهراً وعدد 2 هدية مجانية بقيمة 449 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى.

عروض الصيف اكسترا الكبرى على المكيفات

يتوفر بسعر حصري فوجي مكيف جداري 19600 وحدة بارد بسعر 4999 ريال، ضمن خصومات اكسترا الكبرى على المكيفات مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 239 ريال لمدة 36 شهراً وعدد 2 هدية مجانية بقيمة 449 ريال، يتوفر الزامل مكيف جداري 31400 وحدة بارد بسعر 5799 ريال بدلاً من 6849 ريال خصم 15%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 278 ريال لمدة 36 شهراً وعدد 3 هدايا مجانية بقيمة 628 ريال.

عروض الغسالات اكسترا الكبرى

يتوفر توشيبا غسالة تعبئة علوية سعة 15 كيلو انفرتر أبيض/ أسود بسعر 2499 ريال بدلاً من 3899 ريال خصم 36%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 120 ريال لمدة 36 شهراً وهدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر كلاس برو غسالة تعبئة أمامية سعة 7 كيلو 15 برنامج باللون الأبيض بسعر 1199 ريال بدلاً من 1699 ريال خصم 29%، ضمن عروض اكسترا الكبرى على الغسالات مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 58 ريال لمدة 36 شهراً وهدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض الثلاجات اكسترا الكبرى

يتوفر ضمن عرض خاص هيتاشي ثلاجة سعة 12 قدم انفرتر بخار باللون الأبيض بسعر 3509 ريال، ضمن عروض اكسترا الكبرى على الثلاجات مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 168 ريال لمدة 36 شهراً وهدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر سامسونج ثلاجة 16 قدم كمبريسور انفيرتر باللون الأبيض بسعر 3199 ريال بدلاً من 5599 ريال خصم 43%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 153 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر هومز تلفزيون عالي الوضوح 42 بوصة بسعر 799 ريال بدلاً من 1199 ريال خصم 33%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 39 ريال لمدة 36 شهراً وهدية مجانية بقيمة 99 ريال، يتوفر ضمن خصومات اكسترا الكبرى توشيبا تلفزيون سمارت 50 بوصة فائق الوضوح بسعر 1499 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 57%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 72 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الجوالات اكسترا الكبرى

يتوفر سامسونج جالكسي إيه 22 يدعم شبكة الجيل الخامس 4G سعة 128 جيجا باللون الأبيض بسعر 809 ريال بدلاً من 899 ريال خصم 10%، ضمن عروض الجوالات اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 39 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر شاومي ريدمي نوت 10 اس سعة 128 جيجا باللون الأزرق بسعر 779 ريال بدلاً من 949 ريال خصم 18%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 38 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى.