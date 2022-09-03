نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت مهرجان المأكولات وخصومات كبرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة احصل على جميع احتياجاتك من مقاضي البقالة والسلع التموينية والغذائية بأسعار تنافسية من لولو هايبر ماركت. كافة مستلزمات المنزل تجدها في مكان واحد. حيث يعرض هايبر لولو مرات الأصناف الغذائية على اختلافها بأقل الأسعار. يمكنك أن تجد الوجبات الجاهزة اللذيذة مع خصم ممتاز. يتميز الهايبر بتقديم وجبات من مختلف دول العالم. فضلا عن ما يعرضه من الخضر والفواكه الطازجة والمجمدة المحلية والمستوردة من أكثر من عشر دول حول العالم. كما يعرض اللحوم الطازجة المحلية والمستوردة، فضلا عن المأكولات البحرية التي تصل ٱلى أكثر من سبعين صنفا مختلفا. لولو هايبر ماركت يقدم هايبر لولو تخفيضات ممتازة على منتجات أمريكانا المتنوعة. حيث يمكنك الحصول على أمريكانا إكستريم ستربس الدجاج بنكهة الجبنة/ إكستريم ستربس الدجاج حار 700 جرام. مقابل 33.95 ريال بدلاً من 46.95 ريال بخصم يصل إلى 13 ريال سعودي.

زنجر فيليه الدجاج حار ومقرمش وزن كيلو أمريكانا بسعر 38.95 ريال بدلاص من 51.25 ريال. مبلغ التوفير 12.30 ر.س.

روبيان بالبقسماط من انتاج شركة أمريكانا مجمد وزن الحبة 750 جرام. احصل عليه مقابل 47.95 ريال للحبة بدلاً من 64.95 ريال. بخصم نقدي 17 ريال سعودي.

وفر مع عروض لولو واشتري ملوخية/ بامية أمريكانا وزن الحبة 400 جرام. بسعر 2.95 ريال بدلاً من 7.25 ريال بخصم 4.30 ريال. لولو ماركت باجة حب ضيافة وزن 130 جرام سعر الحبة 4.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال.

احصل على راشوف عسل الغابات السوداء طبيعي وزن نصف كيلو جرام. سعر الحبة 120.95 ريال بدلاً من 165.95 ريال بخصم نقدي بقيمة 45 ريال سعودي.

عززي مناعة أسرتك باستخدام زيت عافية المميز. سعر الحبة سعة 2.9 لتر زيت دوار الشمس فقط 39.95 ريال بدلاً من 45.5 ريال سعودي بخصم مقداره 5.55 ريال.

اشتري عبوة ترويجية من زيت أولايت زيت كانولا عبوتين. سعة العبوة لتر ونصف مقابل 39.95 ريال بدلاً من 45.95 ريال بخصم 6 ريال. عروض لولو هايبر تونا تريفا لحم خفيف في زيت نباتي وزن الحبة 170 جرام. اشتريها مقابل 3.95 ريال بدلاً من 53.5 ريال سعودي.

تريفا كاتشب الطماطم وزن الحبة 340 جرام. بسعر 3.95 ريال بدلاً من 4.95 ريال.

قودي زيتون شرائح/ زيتون كامل أسود/ أخضر وزن 240 جرام مقابل 3.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت مهرجان المأكولات وخصومات كبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.