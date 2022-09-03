نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض العثيم ماركت في السعودية خلال سبتمبر وخصم ٤٠٪ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم ولفترة محدودة جدا من خلال موقع ثقفني أحدث وأقوى عروض العثيم ماركت في السعودية خلال سبتمبر وخصم ٤٠٪ على جميع السلع الاستهلاكية التي يحتاج إليها جميع أفراد العائلة بأقل الاسعار في جميع الأقسام، واليكم تفاصيل عروض العثيم السعودية على المنتجات الغذائية…

عروض العثيم السعودية حتى نفاذ الكمية Al othaim

تتوفر بجميع فروع العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية عدة عروض حصرية على أسعار السلع الغذائية المختلفة، وتشمل: خصم خاص على سعر أرز هالي البسمتي الابيض بالحجم العائلي ١٠ كجم، وتخفيض أخر منهم على أسعار عبوات أرز فيكتو سيلا البسمتي ٥ كجم، وتخفيضات حصرية أخرى بالفروع على جميع أنواع الارز البسمتي الابيض عالي الجودة وخاصة العبوات الاقتصادية العائلية كأرز زاد الوطن البسمتي الهندي مميز المذاق، وتخفيض أخر منهم على سعر فول فيكتو المدمس المعلب عالي الجودة، وغيرهم من خصومات حصرية على أسعار باقي أنواع المعلبات عالية الجودة من ماركات محلية وعالمية بأقل الأسعار، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار عبوات شاي هالي الأخضر المميز، وخصومات أخرى منهم على أسعار حليب هالي البودرة عالي الجودة.

تخفيضات السعودية في أسواق العثيم على باقي المنتجات

تنزيلات أخرى متوفرة فقط بفروع العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية على أسعار سلع غذائية أخرى، ومنها: خصومات مميزة على أسعار جميع اللحوم الطازجة من العثيم كالعرض المميز منهم على سعر الكتف الأمامي والخلفي من العجول.

تخفيضات وتحطيمات أسعار داخل باقي الفروع

تتوفر أيضاً بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market في المملكة العربية السعودية عدة عروض حصرية على أسعار: الجبن الرومي المصري من تشيزلاند، وتخفيض أخر منهم على سعر حمص الكسيح بالطحينة، وجبن داري القشقوان، وتخفيض مميز آخر على سعر شبيهة جبنة فيكتو الإسطنبولي، وتخفيض حصري آخر على سعر شبيهة الجبنة الدنماركية البيضاء من البقرات الثلاثة، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار خلطة الزبدة الإمراتية، ولبنة بريزيدون، بالإضافة إلى العروض المميزة على أسعار شبيهة جبنة تشيزالاند الملح الخفيف، وغيرهم.