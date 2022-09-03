نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على مستلزمات المدارس وخصم يصل إلي ٢٥ % في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية من العروض الممتازة التي تجعلنا نقوم بشراء مستلزمات المدارس بأسعار مناسبة مما يجعل المواطن السعودي يقوم بشراء جميع مستلزماته التي يحتاجها لأولاده خلال العام الدراسي، كما يطرح هايبر بنده العديد من الخصومات الهائلة على الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية والمنظفات ومستحضرات العناية بالبشرة والأدوات المنزلية لكي يوفر للمواطن السعودي الكثير من الأموال التي يقوم بصرفها على هذه الأدوات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض بنده السعودية على جميع مستلزمات المدارس بأسعار خيالية حتى نصف السعر.

عروض بنده السعودية على الحقائب المدرسية

سوف نتعرف على أسعار الحقائب المذهلة التي تقدمها بنده السعودية وهى كما يلي:-

طقم حقيبة بعجلات بيبي شارك ١٦ السعر ١٤٥ ريال بدلاً من ١٩٩ ريال سعودي.\

حقيبة بعجلات باتمان ١٣ السعر ٨٩ ريال بدلاً من ١٢٩ ريال سعودي.

كما يتم عرض طقم حقيبة ظهر سوبر مان ١٨ السعر ١٣٤ ريال سعودي بدلاً من ١٨٩ ريال سعودي.

حقيبة ظهر هيلو كيتي ١٦ السعر ١٣٥ ريال سعودي بدلاً من ١٨٩ ريال سعودي.

حقيبة طقم باتمان السعر ٣٩ ريال سعودي بدلاً من ٥٥ ريال.

عروض بنده السعودية على أنواع البرايات والاقلام

سوف نتعرف على بعض الأسعار التي تطرحها بنده السعودية على الأدوات المدرسية وهى كالتالي:-

برايات كلاس ٤ السعر ٦.٥٠ ريال بدلاً من ٩ ريال سعودي. براية كلاس ٣ السعر ٧ ريال سعودي بدلاً من ٩ ريال. كما يتم عرض برايات كلاس ٣ السعر ٧.٥٠ ريال بدلاً من ١٠ ريال سعودي. طقم أقلام ملونة زيبرا كليب ٥ السعر ١٨ ريال سعودي بدلاً من ٢٤ ريال سعودي. كما يتم عرض طقم قرطاسية ٨.٥٠ ريال سعودي بدلاً من ١١ ريال سعودي.

عروض بنده السعودية على الأدوات المدرسية

سوف نتعرف على بعض عروض بنده السعودية على الأدوات المدرسية وهى كما يلي:-