انت الان تتابع خبر التضامن تعلن وظائف خالية للإناث بمرتبات مجزية – التقديم من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية ، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل. في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي: موظفة تسويق اسم الشركة المصرية

مقر العمل شبرا الخيمة – القليوبية

العمالة المطلوبة 2 مستوي الخبرة لا يشترط

رخصة القيادة يشترط – خاصة

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 21 – 30 سنة

الحاسب الآلي جيد

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد