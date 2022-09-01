طريقة عمل العيش بالردة في البيت.. مش هتحتاجي فرن كله على البوتاجاز

انت الان تتابع خبر طريقة عمل العيش بالردة في البيت.. مش هتحتاجي فرن كله علي البوتاجاز والان مع التفاصيل

مكونات العيش بالردة لعمله في المنزل

ثلاث كوب دقيق.

½ كوب من الردة.

رشة ملح.

رشة سكر.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ماء للعجن.

ردة لفرد العيش.

طريقة عمل العيش بالردة في البيت على البوتاجاز

ضعي داخل بولة كبيرة الدقيق مع الردة والخميرة والملح ورشة السكر، وضيفي له الماء وقلبي كل المكونات بشكل جيد، وذلك لكي تحصلي على عجينة.

واتركي العجينة حتى تختمر ثم قطعيها إلى كرات بحجم متوسط، وافرديها بالنشابة على الردة حتى تكون بحجم الرغيف، وضعيها في طاسة بخبز ساخن على نار عالية، وشرط أن تكون بنفس السمك الكبير.

وانتظري لنضج العيش من الناحية الأول، واقلبيه على الناحية الأخرى للنضج ثم اخرجيه وكرري هذه الخطوات في كل الكمية.

رياض - احمد صلاح - تريد ربات المنازل معرفة طريقة عمل العيش بالردة في البيت لأنه من أبرز الأشياء التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنه، لأنه من الوجبات الأساسية التي تقدم على جميع الموائد، وعمله في المنزل بسهولة على البوتاجاز وعدم استعمال الفرن.