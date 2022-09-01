انت الان تتابع خبر بالفيديو.. اتهام ميكب ارتست بالتزوير.. أثارت الجدل العروسة كانت حمادة وخرجت حمادة تاني والان مع التفاصيل

اتهام ميكب ارتست بالتزوير بعد تغير ملامح العروسة

رياض - احمد صلاح - انتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعروس يوم زفافها، وهي التي أثارت حالة من الجدل الكبير على السوشيال ميديا، وهي التي غيرت ملامحها تماماً، واتهم الكثيرين الميكب ارتست بالتزوير وتغير ملامحها ولون بشرتها بشكل كامل.

ووضعت الميكب ارتست صور العروسة قبل وبعد الماكياج وهو الذي تغير تماماً، وأصبح شكلها مختلف، ولذلك اتهمها الجميع بأنها مزورة، وتم التعليق على الصورة بشكل مختلف وأكد البعض أن أي ميكب ارتست بتعمل الحركة دي قليلة الذوق والبعض الأخر اتهمها بأنها مزورة وغشاشة.

وانهالت على الميكب ارتست الكثير من التعليقات، وذلك لأنها لم تكن مهنية في الميكب وليس الهدف منه أن تغيير الملامح، ولكن هو تجميل فقط وإخفاء الكثير من العيوب التي توجد في البشرة وليس التغيير الجذري والكامل في الملامح.