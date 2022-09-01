كنز فى بيتك.. زيت القلي المستعمل هيكسبك دهب مستحيل ترمية تانى تعالى اقولك استخدامتة الجبارة هتتندمى انك كنتى بترمية

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عمر شويل - جدة كنز فى بيتك.. زيت القلي المستعمل هيكسبك دهب ، كيفية الاستفادة من زيت القلي المستعمل بدلا من التخلص منه في المهملات أو في الأحواض، فهذا النوع من الزيوت قد يحقق بالفعل مكاسب مالية كبرى، كما أنه من الممكن أن يعاد تدويره واستخدامه في صناعات أخرى حيث أن التعامل مع الزيت المستعمل بهذه الطريقه السليمة يساهم في التخلص من كثير من المشكلات التي تواجهها البيئة كما أنه يوفر بعض الطاقات، ونحن نعلم جميعا أن هناك أزمة طاقة كبرى في هذا العالم.

كنز فى بيتك.. زيت القلي المستعمل هيكسبك دهب

هناك كثير من الخطط التي تتيح فرص مختلفة للتخلص من زيت الطعام المستخدم، وذلك بعدما كانت النساء تلقيه إما في المهملات أو في المصارف، ولكن الآن أصبح من الممكن استخدامه لصنع الصابون السائل مثلًا.

وكذلك صناعة زيت الجلسرين الذي يدخل في العديد من الصناعات التجميلية المختصة بالعناية بالبشرة والشعر.

كما أنه أصبح أيضا من الممكن القيام بتحويل هذا الزيت إلى وقود حيوي، وهذه هي الفكرة الكبرى بحق لأنها ستخلق فرص اقتصادية وفيرة من حيث إيجاد شركات تعمل في هذا المجال وفي نفس الوقت توفير فرص عمل فيها للشباب.

يقاس ربح هذه العملية برخص ثمن الزيت عند الحصول عليه، لأن الزيت هنا سيتم التخلص منه بطريقة آمنة، فهو كان مهملات يستفيد المرء بتخليصه منه، وبالتالي يتم أخذه وتحويله لصورة أخرى من أنواع الوقود، وهذا بالتحديد ما يجعله مفيدًا ومربحا أكثر.

التوعية بأهمية الزيت المستعمل

هذه الخطوة تمثل تحدي كبير، فبالرغم من أن هناك الكثير من الخطط لنشر هذه المعلومات إلا أن الكثير من ربات المنازل ما زلن يتخلصن من الزيت المستعمل في الأحواض والمصارف، ولكن يجب عليهن أن يعلمن أن التخلص منه ببعض الطرق الآمنة سيكون أفضل بكثير ليس لهن فقط بل أيضًا للمجتمع الاقتصادي بوجه عام.

ويمكن مع زيادة الوعي لدى ربات المنازل أن تخرج من بينهن من تستطيع التعامل مع المجتمع الصغير من حولها وتبدأ بنشر المعرفة فيه، وأيضا تجميع بعض الزيت المستخدم للجهة التي تريد إعادة تدويره واستخراج الوقود الحيوي منه، لذلك كانت تلك الخطوة من أهم الخطوات، ولذلك أيضًا يتم العمل على نشر الوعي بتلك المشكلة وطرق حلها.

شركات إعادة تدوير زيت الطعام

ظهرت بالفعل في مصر وفي الإمارات وفي دول أخرى ومختلفة شركات تتخصص في جمع زيت الطعام أو بقاياه والتعامل معها بشكل سليم لإنتاج الزيت الأحفوري منها.

كانت الخطوة الأولى التي قامت بها هذه الشركات هي توزيع الزجاجات البلاستيكية المصاحبة بأقماع في المنازل من أجل تحفيز أصحاب المنزل على استخراج أي كمية زيت مستعمل موجودة لديها، وهذا بأخذ موعد محدد لمرة في الأسبوع يتم فيه جمع بقايا الزيت من المنزل.