نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفري ودبري.. طريقة عمل الصابون السائل من الزيت المستعمل بجوده عاليه هتعملي أكثر من 20 كيلو بدون تكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة الصابون السائل من الزيت المستعمل، الصابون السائل من منظفات المطبخ التي لا يمكن للأمهات الاستغناء عنها، حيث يستخدم في تنظيف الأواني والأكواب الزجاجية، ويستخدم بشكل كثيف وكثير، لذلك تحتاج الأمهات إلى شرائه بشكل دائم وهذا الأمر يعد مكلف ويهدر الكثير من المصاريف الشهرية، لذلك تبحث الأمهات عن طرق عمل الصابون السائل من بقايا الزيت المستعمل، حيث يتبقى الكثير من الزيت بعد الانتهاء من قلي العديد من الأطعمة بشكل يومي، لذلك يمكن استخدام هذا الزيت في عمل الصابون السائل واستخدامه في تنظيف الأواني بدلا من شرائه بشكل باهظ، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمل الصابون السائل من الزيت المستعمل.

طريق عمل الصابون السائل من الزيت المستعمل

عند توافر الصابون السائل في المنزل لا تقلق الأمهات وتقوم بتنظيف أرضيات الحمامات والأواني بهذا الصابون، ولكن عند عدم تواجده تتراكم الأواني في المنزل وتنزعج الأمهات عند ملاحظة هذا الشكل في الحوض، لذلك تحرص الأمهات على توفيره ولكن نتيجة ارتفاع الأسعار تبحث عن طريقة عمله من خلال استخدام بقايا الزيت المستعمل، وتتمثل مكونات عمل هذا الصابون في توفير ما يلي.

المكونات

لترين من الماء.

كمية من المياه الدافئة.

منعم ملابس.

هيدروكسيد الصوديوم.

كيفية صنع الصابون السائل من الزيت المستعمل

طرق عديدة أصبحت متاحة أمام الأمهات يمكن من خلالها استخدام زيت القلي المستعمل في صناعة الصابون السائل والتخلص من صدأ الاقفال وتلميع الأثاث، فهو متعدد الاستخدامات، ويمكن من خلاله عمل الصابون السائل، كما أن طريقة عمله بسيطة وغير متعبة ويمكن تحضيره خلال دقائق، وتتمثل طريقة التحضير في إتباع الخطوات التالية.