نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية بمناسبة العودة للمدارس خصم من 20 ل 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم بمناسبة العودة للمدارس هى مايزداد عليه عمليات البحث استعداداً لاستقبال موسم الدراسة الجديد، حيث تحرص الكثير من الأسر على متابعة أقوى التخفيضات التي تقدمها أسواق عبدالله العثيم، للاستفادة من الأسعار المخفضة والخصومات الحصرية وشراء جميع ما يلزمهم من أدوات مدرسية ومأكولات وعصائر طازجة وغيرها، تدعو أسواق العثيم جميع عملائها ومتابعيها بزيارة فروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة لمتابعة أقوى العروض الاسبوعية، كما أنه يمكن الإطلاع على هذه العروض أونلاين من خلال تصفح البروشور المخصص لهذه العروض.

عروض العثيم بمناسبة العودة للمدارس خصم من 20 ل 70% لشهر سبتمبر

مع اقتراب موسم المدارس تزداد حركة البيع والشراء في الأسواق، تقدم أسواق عبدالله العثيم بالسعودية أقوى عروض العودة للمدارس لمدة اسبوع أو حتى نفاذ الكمية، تسري العروض من اليوم الأربعاء الموافق 31 اغسطس وحتى يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، وتوضح فيما يلي بعض من هذه العروض على المواد الغذائية:

مع اقتراب موسم المدارس تحرص الأمهات على إعداد وجبات سريعة وصحية لأبنائهم لتناولها بالمدرسة، وحرصا منهم على سلامة وصحة أبنائهم وضمان مستوى النظافة تقوم ربات المنازل بعمل السندوتشات السريعة والشهية بالمنزل، لذلك يقدم العثيم لهذا الاسبوع مجموعة من المنتجات والسلع الغذائية الصحية سريعة التحضير والمحببة للاطفال والكبار وبأسعار وخصومات حصرية.

برجر امريكانا دجاج وزن 1344 جرام بسعر 27.95 ريال بدلا من 38.95 ريال سعودي، سعر 450 جرام هوت دوج بقري 12.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال سعودي، أصابع دجاج امريكانا وزن 400 جرام بسعر 12.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال سعودي، أصابع بطاطس مقلية وزن 2.50 جرام بسعر 19.95 بدلاً من 30.95 ريال، كيلو صدور دجاج طرية ساديا بسعر 24.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

الشركات التابعة لأسواق عبدالله العثيم بالسعودية

تعمل سلسلة العثيم بالمملكة العربية السعودية في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية، المنتجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى اللحوم والأسماك وغيرها من المنتجات، هناك مجموعة من الشركات الرائدة في تخصصات مختلفة تابعة لسلسة عبدالله العثيم بالسعودية والتي من أهمها معهد اكاديمية العثيم للتدريب والتطوير، دار الخيول للمقاولات، سفوري لاند، العثيم للاستثمار والتطوير العقاري ( العثيم مول )، القصيم للتنمية.