نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون لمسة.. طريقة التخلص من البرص أو الوزغ من المنزل نهائياً هيختفي تماماً ومش هيقرب من بيتك تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد البرص من أكثر الحشرات الزاحفة ازعاجا ، والتي تسبب بدورها الخوف والذعر لدى أفراد المنزل وخاصةً للسيدات والأطفال، نظراً لشكله القبيح وسرعة حركته، وتعد عملية طرد البرص من المنزل من أكثر الأمور صعوبة لدى ربة المنزل، نظراً لسرعة وسهولة اختبائه بداخل المنزل سواء في الأركان أو خلف قطع الأثاث أو حتى بأعلى جدران المنزل، كما أن عملية التخلص منه تظل صعبة نظراً لأن قتله يتطلب ضربه بقوة على رأسه وليس ذيله، إذ يمكن للبرص العيش حتى مع قطع ذيله، وتكوينه لذيل جديد مع الوقت، لذلك سنوضح لك من خلال تلك المقالة بعض الطرق والأساليب الفعالة التي تمكنك من التخلص من البرص:

طريقة التخلص من البرص أو الوزغ من المنزل نهائياً

وتعمل تلك الطريقة من خلال وضع مصيدة في المنزل تحتوي على عدة طبقات منها طبقة لاصقة، والتي تعمل بشكل فعال على صيد البرص من خلال التصاقه به أثناء جريه بداخل المنزل، بما يجعله عاجزاً عن الجري أو الحركة.

ولكن يجب مراعاة وضع المصائد في أماكن اختباء الأبراص كمنافذ المنزل أو الشبابيك أو بجانب الشقوق أو الثقوب الموجودة في أركان المنزل، مع وضع المصائد بطريقة لا يمكن للأطفال أو أي حيوانات موجودة بالمنزل الاقتراب منها.

طرد البرص أو الوزغ من المنزل باستخدام المبيدات الحشرية

حيث توجد العديد من أنواع المبيدات الحشرية المخصصة لقتل الحشرات الزاحفة، حيث توجد أنواع موجودة على شكل حبيبات يتم توزيعها بشكل جيد حول المناطق المحيطة بالمنزل كالحدائق أو الأفنية، أو حتى في الثقوب والفتحات والشقوق الموجودة بأرجاء المنزل، والتي يظل احتمال دخول الأبراص منها كبيراً، حيث تعد تلك النوعية من المبيدات قادرة على التخلص من الحشرات المنزلية الكبيرة بشكل فعال.

التخلص من الأبراص باستخدام نبات الشيح

وتتم تلك الطريقة من خلال وضع كميات صغيرة منه في قطع من القماش، وتوزيعها في أماكن ظهور الأبراص أو أماكن دخولها إلى المنزل، حيث تعمل رائحة نبات الشيح القوية على طرد الأبراص، نتيجة لعدم تحمل الرائحة بما يدفعها إلى الخروج من المنزل.