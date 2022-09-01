شوف عروض بنده ومنتجات بنصف السعر لفترة محدودة في هايبر بنده hyper panda

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عمر شويل - جدة تمتع بشراء المنتجات بنصف السعر فقط مع عروض بنده السعودية التي تقدمها لنا هذا الأسبوع بدايةً من 31 أغسطس وحتى 6 سبتمبر، لتستفيدوا من أسبوع التخفيضات على منتجات الصحة والجمال، ومنها أساسيات في روتين العناية بالشعر والجسم والبشرة، لذا نتعرف معًا على العروض الأسبوعية من بنده لاختيار المنتجات التي تتناسب مع احتياجاتكم.

عروض بنده ومنتجات بنصف السعر

تأتي عروض بنده لتشمل المنتجات الأساسية فيما يخص الصحة والجمال، حيث أن روتين العناية بالشعر يتضمن حمام الزيت بشكل أساسي، وخاصةً إذا كان شعركِ من النوع الجاف، أو لتزويد الشعر بالفوائد العديدة الموجودة في تلك الزيوت الطبيعية، وخاصةً إذا كنتِ تريدين تكثيف الشعر بأكمله أو في مناطق محددة مثل مقدمة الشعر، ومع عروض بنده نقدم لكم زيت جوز الهند الذي يمكنه علاج عدد كبير من مشكلات الشعر، وننتقل إلى منتجات الشعر الأخرى ونجد صبغات الشعر مع ألوان رائعة لتحصلين على إطلالة مختلفة تمامًا، وإليكم أسعار المنتجات.

زيت جوز الهند 500 مل، بسعر 39.95 ريال سعودي بدلًا من 84.95 ريال سعودي.

كريم الشعر فاتيكا 140 مل، بسعر 5.95 ريال سعودي بدلًا من 11.95 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بندة

بدأت تخفيضات موسم بنده على كافة المنتجات، ونجد منتجات العناية بالبشرة بدايةً من مزيل المكياج، الذي يزيل المكياج بسهولة دون فرك البشرة لإزالته، فقط يستخدم القليل منه ويوضع في قطعة من القطن المخصص للبشرة ويمرر على الوجه ثم يغسل بالماء، وننتقل إلى المنتجات الأخرى ومنها منتجات تفتيح البشرة، والتي تتنوع بين الغسول وكريم النهار، وهيا بنا نتعرف على تفاصيل المنتجات.

مزيل لمكياج العيون من نيفيا، عبوة 125 مل، بسعر 18.50 ريال سعودي بدلًا من 31.50 ريال سعودي.

كريم للوجه من بوندس بسعر 17.95 ريال سعودي بدلًا من 30.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية

إليكم منتجات العناية بالأسنان، ويأتي في المقدمة تنظيف الأسنان، لذا نجد أكثر من نوع للمعجون، فيوجد معجون مكافح لتسوس الأسنان ومعجون ينعش الفم، وأيضًا أنواع مخصصة لحالات حساسية الأسنان واللثة، وكل ذلك وأكثر في تخفيضات هذا الأسبوع من هايبر بندة.