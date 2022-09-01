نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 واستمتع بأقوى التخفيضات والخصومات في الممكلة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتفل المملكة العربية السعودية بالذكرى الثانية والتسعين على توحيد بلاد الحجاز لتصبح مملكة، وفي هذا اليوم يحتفل كل فرد في المملكة على طريقته الخاصة فتقام الحفلات والمهرجانات، كما يتم عمل الخصومات في الكثير من المحلات التجارية، فينتظر الكثير هذا اليوم للاستفادة من العروض؛ لذلك قررنا أن نقدم لكم من خلال السطور القادمة عروض اليوم الوطني 92.

عروض اليوم الوطني 92

بمناسبة اقتراب اليوم الوطني السعودي قدمت بعض المحلات والشركات والمنتجعات السياحية العروض التي ليس لها مثيل، ونعرض لكم بعض العروض.

منتجع شاطئ الدانة

يقدم القائمين على إدارة المنتجع الرائع الخاص بشاطئ الدانة الخصومات الرائعة التي وصلت إلى 30٪بمناسبة اليوم الوطني السعودي؛ حتى تساعد الكثير من الأشخاص على الاستجمام والاستمتاع بالمناظر الرائعة الموجودة بالمنتجع؛ حيث يعد هذا الشاطئ من أروع الشواطئ الموجودة بالخليج العربي.

عروض جرير لليوم الوطني

يعد جرير من أكبر مستوردي الأجهزة الكهربائية وأجهزة المحمول بأنواعها الحديثة، وقامت بعرض الخصومات المختلفة، والتي تشمل العديد من الأجهزة حيث نجد الخصومات التالية:

يقدم جرير خصم 2 بالمائة على جهاز المحمول الرائع سامسونج Z Flip ليصل سعره داخل العرض 6599 ريال.

خصم 12 بالمائة على لاب توب ماركة أسوس زين بوك 13 ليصل سعره داخل العرض إلى 4499 ريال.

خصم 60 بالمائة على شاشة التليفزيون ماركة LG Nano75 ليصل السعر داخل العرض 2999 ريال.

عروض عبد اللطيف جميل للسيارات لليوم الوطني

قدمت مجموعة عبد اللطيف جميل العديد من التخفيضات على السيارات، والتي تشمل ما يلي:

سيارة هيونداي ألنترا سمارت موديل 2022 بقسط شهري 1295 لمدة خمسة سنوات.

سيارة سوانتا هايونداي ماركة 2021 بقسط شهري 1810 ريال وفترة سداد خمسة سنوات.

تقدم مجموعة عبد اللطيف كل أنواع السيارات بالموديلات المختلفة لموديل العام الجديد 2023 بأسعار خرافية بقسط شهري لمدة ستين شهر.

في نهاية مقال عروض اليوم الوطني 92 فقد قدمنا لكم بعض من العروض المقدمة من منتجع الشاطئ الأشهر على مستوى الخليج العربي شاطئ الدانة، كما قدمنا عروض جرير للأجهزة المحمولة والكهرب وعرضنا عليكم أهم العروض على السيارات المقدمة من مجموعة عبد اللطيف جميل فسارعوا للاستفادة بالعروض.