طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالقشطة.. متشيليش هم تزيين الحلويات سهلناها عليكي

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طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالقشطة

مدة التحضير: 20 دقيقة

السعرات الحرارية: لكل ملعقة من الطعام هنالك 45 سعرة حرارية

رياض - احمد صلاح - يمكنك اعتماد صوص الشوكولاتة بالقشطة لتزيين حلوياتك، بدون تكاليف المنتجات الجاهزة التي غالبا ما تكون منخفضة الجودة وغالية الثمن، لذلك قومي أنت بتحضير صوص الشيكولاتة بالمنزل بمكونات سهلة وبسيطة تضمن لك إعداد كمية كبيرة يمكن أن تحتفظي بها لأطول مدة في الثلاجة بدون أن تفسد، جربي أن تزيني بها كيك المولتون كيك أو كيك الشيكولاتة الإنجليزي مثلًا، فهي وصفة مناسبة جدا لكل منهما، في مقالنا هذا سوف نستعرض لك طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالقشطة مع كافة الأسرار وطرق حفظها لأطول فترة، نتمنى أن تحظى على إعجابك.

انتبهي إلى الكميات التي تتناولينها من صوص الشيكولاتة، باعتباره غني جدا بالسعرات والإكثار منه يتسبب بزيادة في الوزن لك ولعائلتك.

مكونات عمل صوص الشوكولاتة بالقشطة

كوب كاكاو

نصف كوب زيت نباتي

نصف كوب حليب

علبة قشطة بوزن 70 غرام

سكر حسب الرغبة

طرريقة تحضير صوص الشوكولاتة بالقشطة