أفكار لانش بوكس للمدرسة.. خليكي ناصحة وادي لأولادك اللي يستفادوا منه

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أفكار لانش بوكس للمدرسة مفيد وصحي

رياض - احمد صلاح - اقترب كثيراً موسم العودة إلى الدراسية، ولذلك تبحث جميع الأمهات عن أفكار لانش بوكس للمدرسة وهو الذي يحتوى على الكثير من المكونات الصحية لأطفالهم وتغذيهم كثيراً، ويلفت أنظار كل الأطفال، ويحتوى على جميع العناصر الغذائية التي تفيدهم.

ويوم الدراسة يكون طويل ويحتاج فيه الطالب إلى الطاقة التي تفيد جسمه، وذلك بغرض توفير له النشاط طوال يومه الدراسي، ولذلك لابد أن يتم تقديم لانش بوكس صحي، ومكوناته هي:

أربع قطع بيتزا صغيرة ومعه 2 قطعة باتيه بالجبنة وعصائر مثل حليب بالفراولة أو شوكولاتة بالفراولة وغيرها.

ساندويتش برجر ومعه فاكهة مثل التوت أو الفراولة ومعه عصير برتقال.

قطعة مكرونة بشاميل مع 2 صباع كفتة ومعه عصير حليب بالشوكولاتة.

ساندويتش جبنه بالطماطم مع 3 قطع صغيرة بيتزا مع الفواكه مثل العنب وعصير البرتقال بالجزر.

ساندويتش بيض بالجبنة سواء أومليت أو مقلي أو مسلوق مع حبة تفاح مع قطعة من الكيك.

ساندويتش فينو جبن رومي وطماطم وخس وعنب وكوكيز شوكولاتة او فانيليا.

اربع قطع من الشيش طاووق مع الخبز الكايزر وسلطة وعصير حليب بالموز