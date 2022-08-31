طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ.. سريعة وهتنجز معاكي لو ملحقتيش تعملي أكل

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طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

وقت الطهي: 60 دقيقة

عدد الأفراد: خمسة أفراد

السعرات الحرارية: لكل مئة غرام من البطاطس النيئة هنالك 70 سعرة حرارية، ولكل مئة غرام من الأوراك أو الدبابيس هنالم 164 سعرة حرارية، لكل مئة غرام من صدور الدجاج النيئة هنالك 150 سعرة حرارية، لكل ملعقة طعام من الزيت أو أي نوع دهون توجد 120 سعرة حرارية

مكونات عمل صينية البطاطس بالفراخ

صدر دجاج مقطع اربعة أقسام

دبوس عدد 4

أوراك عدد 4

زيت زيتون، ثوم، ليمون، بابريكا مدخنة، كزبرة، ملح، فلفل

زبدة

باقة عطرية لسلق الدجاج

نصف كيلو بطاطس مقطعة دوائر

رياض - احمد صلاح - نقدم لكم طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ، والتي تعتبر وصفة سهلة ومحببة بالنسبة للأطفال والسيدات، تلقى إقبالا من قبل الأطفال بسبب لذتها ونكهتها، بينما تفضلها السيدات لسهولة وسرعة إعدادها من بين مئات الوصفات الأخرى، سبق وأن شاركنا معكم عددًا من الوصفات التي تشكل فيها البطاطس والفراخ مزيجا رائعما كأقراص البطاطس والدجاج على سبيل المثال، اليوم سوف نستعرض لكم وصفة صينية البطاطس والفراخ، مقاديرها ومراحل إعدادها كاملةً، نتمنى أن تحظى بإعجابكم.

طريقة التحضير:

يسلق الدجاج نصف سلق

ثم يتبل مع البهارات المذكورة ويصف في صينية مع البطاطس

يتم وضع الزبدة على وجه الصينية وتحمر في الفرن 45 دقيقة

بالهناء والشفاء.