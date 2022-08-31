نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل مميزات هاتف ايفون 14 iPhone المعلنة من شركة أبل واخر مؤشرات اسعار هاتف iPhone 14 pro max في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات هاتف ايفون 14 الان ننقلها ونستعرضها مع حضراتكم حيث أيام قليلة بدأت تفصلنا على الاصدار الجديد لهواتف آبل التي ستكون فى جميع المتاجر العالمية على شكل بدء يترقبه عشاق ومحبي هواتف آبل على ان نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري الان جميع التفاصيل المطروحة حول سلسلة إصدارات أبل الجديدة الآن

مميزات هاتف ايفون 14

بدأت شركة أبل بالاستعداد على طرح اجدد هواتفها في الأسواق العالمية وهو سلسلة هواتف ابل 14 بما ذلك سلسلة هواتف آبل العملاقة فى الجيل الثاني المتمثلة فى هاتف ايفون 14 وهاتف ايفون 14 ماكس وهاتف ايفون 14 برو وهاتف ايفون 14 برو ماكس، على ان من المقرر على ان تأتي سلسلة هواتف آبل الجديد فى تصميم جذاب وجديد ومختلف عن التصميمات الخاصة بالإصدارات الاخيرة، على ان ننقل ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان ابرز واهم المميزات الجديدة فى سلسلة آيفون 14

ابرز مميزات هاتف ايفون 14

نتابع امام حضراتكم الان اهم وابرز المميزات الخاصة بهواتف ايفون 14 والتي جاءت متمثلة على الشكل التالي:-

اتصال بالقمر الصناعي وهي خاصية ستتيح لمستخدمي هاتف ايفون إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية

كاميرا بدقة عالية الوضوح:- حيث تصل دقة الصورة المطلقة إلى نقاء عالي للغاية بواسطة مستشعر 48 ميجابكسل

خواص الشحن السريع:- حيث من المرجح أن تصل قوة الشحن السريع لهاتف ابل الى 30 وات بواسطة دعم هواتف آيفون 14 بشرائح a16

حجم الشاشة سيصل الى 6.7 بوصة بشكل تستحوذ من خلاله الشاشة على 88.4% من حجم الشاشة

موعد اصدار ايفون 14 فى الاسواق

من المقرر على ان يتم اصدار هاتف ابل 14 فى جميع الاسواق حول العالم فى يومي 16 سبتمبر المقبل، وتشير التوقعات على ارتفاع اسعار هواتف ابل هذا العام لتصل الى 1499 دولار بالنسبة لجوال برو ماكس 512 جيجا، على ان لم يتم التأكيد حتى ساعتنا الحالية على السعر الرسمي لسلسلة هواتف أبل الجديدة التي سيتم إطلاقها يوم 7 سبتمبر المقبل فى مؤتمر صفحي يتم فيه شرح اهم مميزات هاتف ابل الجديد الذي سيأخذ محل هاتف آيفون 13 فى الاسواق والمتاجر العالمية، على ان نتابع ونرصد مع حضراتكم جميع التفاصيل المتعلقة حول تلك السلسلة