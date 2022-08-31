نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات أيفون 14 برو ماكس 2022 وتوقعات سعره في الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب مواعيد إطلاق هاتف ايفون 14 برو ماكس تم الإعلان عن مجموعة من التفصيل الخاصة بالهاتف، كما أنه راح العديد من عشاق هذا الهاتف والذي يحبون شراء منتجات أبل بمتابعة آخر المستجدات الخاصة بهذا الهاتف حيث أنه أعلنت الشركة أن مواعيد اطلاق الهاتف وذلك حتى يتعرف العديد من المستخدمين على مواعيد إصدار هذا الهاتف الأسواق سواء العالمية او المصرية او العربية.

مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس

حيث أنه من المتوقع ان يتم الاعلان عن كل مواصفات ايفون 14 برو ماكس وذلك في نهايه شهر اكتوبر وبالتحديد ربما يكون في شهر سبتمبر القادم حيث انها اعلنت الشركه عن سلسلة آيفون 13 والذي تم عقد المؤتمر في اوروبا عشر من شهر سبتمبر ولكن هناك الكثير من التسريبات الخاصة بهاتف ايفون 14 برو ماكس الذي لابد أن يتعرف عليها العديد من المستخدمين سواء في الجيل الاول او الجيل الثاني وكان من أبرز التسريبات هي:

حيث أن مساحة الشاشة تكون حوالي 6.72 بوصة.

كما أن هذا الهاتف سيكون مصنوع من مادة الزجاج المقوى كما أنه يكون عليه إطار من الألومنيوم.

بالإضافة إلى ذلك وصل وزن الهاتف إلى حوالي 226 جرام.

كما ان هذا الهاتف يدعم كل تقنيات الجيل الثالث أو الجيل الرابع.

كما أنه وصل معدل الترميز إلى حوالي هو 120 هرتز.

يتوفر في هذا الهاتف تقنية مميزة تكون Qhd.

سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس

حيث أنه من المعروف أن هذا الهاتف يكون في غاية التميز حيث أنه وصلت سعة الهاتف إلى 2 تيرابايت، كما أنه وصل سعر الهاتف في النهاية 28700 جنيهًا مصريًا، وربما لهذا السبب يبحث العديد من المستخدمين عنه إلى الآن.