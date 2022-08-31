نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب علي الجائزة الكبرى مع مصطفي الأغا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مسابقة الحلم من أكثر المسابقات انتشاراً وأكثرها نجاحاً، سواء على مستوى الوطن العربي أو على المستوى العالمي، والتي يتم تقديمها من خلال قنوات الام بي سي، حيث حققت نجاحاً كبيراً في عالم المسابقات على مدار العديد من السنوات ولا تزال تحقق أعلى نسب النجاح حتى وقتنا الراهن.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يرسل المشترك رسالة نصية على الرقم الخاص التابع لبلده، فيها كلمة dreamأو حلم.

يرسل المشترك إجابات الأسئلة الخاصة بالمسابقة على الأرقام السابقة.

في حال كانت كافة الإجابات المرسلة صحيحة، تقوم إدارة المسابقة بإدخال المشترك في مسابقة السحب على الجائزة.

ثم يبدأ الأفراد في المتابعة الدورية المستمرة لنتائج السحب الخاصة بالمسابقة.

وتقدر قيمة الجائزة بحوالي 150 ألف دولار أمريكي.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

أما عن شروط الاشتراك في تلك المسابقة، والتي يقدمها الإعلامي المعروف مصطفى الآغا والذي يعد علامة مميزة في عالم الإذاعة والتليفزيون:

يقوم المشترك بالاتصال على الرقم الخاص التابع لبلده التي يقيم به، فمن مصر يتصل المشترك على رقم 95458، ومن خارج مصر على رقم 95450.

أما من دولة الإمارات فيتم الاتصال على رقم 6070.

ومن المملكة العربية السعودية، يتم الاتصال على رقم 650444، بينما من دولة الكويت على رقم 4141.

ومن دولة سوريا، يتصل كل من يرغب في الاشتراك على رقم 1555.

ومن البحرين يتم الاتصال على رقم 9400، بينما من دولة فلسطين على رقم 1625.

ومن دولة العراق يتصل المتسابق على رقم 2770.

بينما يمكن لأي مشترك الاتصال على الرقم الموحد للمسابقة وهو: 008821622775627، أو على رقم 008821610109.

وإذا كنت من غير المقيمين في الدول المذكورة أعلاه، يمكنك الدخول أو زيارة الموقع الالكتروني الخاص بمسابقة الحلم، بشرط الإجابة على سؤال واحد على الأقل بشكل صحيح من أجل تفعيل فرصة الدخول في السحوبات على الجوائز المقدمة.

شروط الاشتراك فى مسابقة الحلم 2022

أما عن الشروط الواجب توافرها في من يرغب في الاشتراك: