نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي s23 وتوقعات سعره في مصر والسعودية والإمارات والجزائر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قريبا في الأسواق سوف يتم توفير هاتف سامسونج جلاكسي s23، كما تعودنا على أفضل الأجهزة من شركة سامسونج فهي الآن في طريقها للاعلان عن الهاتف الجديد الخاص بسلسلة هواتف سامسونج، كما أنها صرحت عن الكثير من المعلومات الخاصة بها الجهاز، فهو له العديد من الخصائص والمميزات التي تفوق جميع الهواتف الذكية، كما أنه يحتوي على كاميرا خرافية لا مثيل لها بالإضافة إلى شكله الراقي، ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث عن كل ما يخص هذا الهاتف بالتفاصيل.

معلومات حول هاتف سامسونج جلاكسي s23

يحتوي هذا الهاتف على الكثير من المعلومات التي تم الكشف عنها من خلال شركة سامسونج :

موديل هذا الهاتف الجديد هو Samsung galaxy s23 ultra 5G .

كما أن هذا الهاتف يدعم شبكة 2G , 3G , 4G, 5G .

يدعم خاصية نظام الشريحتين.

وزن هاتف جهاز سامسونج جلاكسي s23 هو 228 جرام.

يحتوي أيضًا على ثلاث الون مختلفة.

حجم الشاشة الخاصة بهذا الهاتف هي 6.8 بوصة.

يحتوي على طبقة حماية عالية.

يوجد أكثر من مليون لون شاشة.

أيضًا يحتوي على طبقة حماية من الزجاج.

يحتوي على أربعة كاميرات من الخلف تساعدك في التقاط صور رائعة.

كما أن من أهم خصائص الكاميرا يوفر كاميرا بانوراما وأيضًا HDR.

لا يدعم هذا الهاتف مدخل ذاكرة.

البصمة الخاصة بهذا الهاتف تكون أمامية.

أسعار هاتف سامسونج جلاكسي s23

من خلال هذه الفقرة سوف نعرض لكم الأسعار المقترحة لهذا الهاتف :