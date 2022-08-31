نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي s23 وتوقعات سعره في مصر والسعودية والإمارات والجزائر في المقال التالي
عمر شويل - جدة قريبا في الأسواق سوف يتم توفير هاتف سامسونج جلاكسي s23، كما تعودنا على أفضل الأجهزة من شركة سامسونج فهي الآن في طريقها للاعلان عن الهاتف الجديد الخاص بسلسلة هواتف سامسونج، كما أنها صرحت عن الكثير من المعلومات الخاصة بها الجهاز، فهو له العديد من الخصائص والمميزات التي تفوق جميع الهواتف الذكية، كما أنه يحتوي على كاميرا خرافية لا مثيل لها بالإضافة إلى شكله الراقي، ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث عن كل ما يخص هذا الهاتف بالتفاصيل.
معلومات حول هاتف سامسونج جلاكسي s23
يحتوي هذا الهاتف على الكثير من المعلومات التي تم الكشف عنها من خلال شركة سامسونج :
موديل هذا الهاتف الجديد هو Samsung galaxy s23 ultra 5G .
- كما أن هذا الهاتف يدعم شبكة 2G , 3G , 4G, 5G .
- يدعم خاصية نظام الشريحتين.
- وزن هاتف جهاز سامسونج جلاكسي s23 هو 228 جرام.
- يحتوي أيضًا على ثلاث الون مختلفة.
- حجم الشاشة الخاصة بهذا الهاتف هي 6.8 بوصة.
- يحتوي على طبقة حماية عالية.
- يوجد أكثر من مليون لون شاشة.
- أيضًا يحتوي على طبقة حماية من الزجاج.
- يحتوي على أربعة كاميرات من الخلف تساعدك في التقاط صور رائعة.
- كما أن من أهم خصائص الكاميرا يوفر كاميرا بانوراما وأيضًا HDR.
- لا يدعم هذا الهاتف مدخل ذاكرة.
- البصمة الخاصة بهذا الهاتف تكون أمامية.
أسعار هاتف سامسونج جلاكسي s23
من خلال هذه الفقرة سوف نعرض لكم الأسعار المقترحة لهذا الهاتف :
- سعر هاتف سامسونج جلاكسي s23 في السعودية 4500 ريال سعودي.
- كما أنه سوف يتوفر في مصر بسعر 18700 جنيه مصري.
- حيث أنه بالإضافة الة ذلك سعره في المغرب سوف يكون 10500 درهم.
- كما أنه سوف يكون بسعر 158000 دينار في الجزائر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي s23 وتوقعات سعره في مصر والسعودية والإمارات والجزائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.