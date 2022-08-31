نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات إيفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max المتوقعة في شهر نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات إيفون 14 برو ماكس هي الأعلى بحثا على مواقع البحث على شبكات الإنترنت، وخاصة بعد أن أعلنت شركة آبل عن خطتها لإصدار هاتف جديد وهو إيفون 14 بور ماكس، ويأتي هذا الهاتف بتحديثات جديدة عن الإصدارات السابقة من الهواتف الأخرى، وقد عرفت هواتف شركة آبل بأنها أفضل الهواتف في الأسواق العالمية في الوقت الحالي، ومن خلال هذا المقال نوضح مواصفات ومميزات وعيوب هاتف إيفون الجديد.

مواصفات إيفون 14 برو ماكس

يأتي هاتف إيفون 14 برو ماكس بمواصفات مميزة، ومن هذه المواصفات كالتالي:

لا يتأثر هاتف إيفون الجديد بالماء أو الغبار.

يباع هاتف إيفون الجديد بسماعات خارجية من نوع استريو.

يتميز الهاتف بأحدث إصدار من البلوتوث، وأيضا وجود الواي فاي، بالإضافة إلى نقطة الاتصال.

يحتوي هاتف إيفون الجديد على 6 كاميرات، 4 كاميرات خلفية، و 2 أمامية، وتصل دقة الكاميرا إلى 16 ميجا بايت.

يحتوي الهاتف على ميكروفون ثاني يقوم بفصل الضوضاء عن التحدث مع الأشخاص الآخرين.

سعر هاتف إيفون 23s

مع الإعلان عن إصدار هاتف جديد لإيفون برو ماكس، بدأ العديد من الأشخاص يتسائلون عن سعر الهاتف، وإليكم الأسعار: