نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى خصومات لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى خصومات لولو هايبر ماركت، في هذا الأسبوع يقدم لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية أقوى الخصومات المتميزة على جميع مقاضيك الشهرية وجميع احتياجات أسرتك وتشكيلة متنوعة من منتجاتك المفضلة، حيث يمكنك الحصول على اللحوم الحمراء الطازجة، وتشكيلة متنوعة من الأسماك الطازجة بأنواعها المختلفة، والفواكه والخضروات الطازجة، ومنتجات الألبان والعديد من المنتجات الأخرى بأسعار خيالية، كما يمكنك الحصول على الأجهزة الكهربائية، وأواني الطهي، ومستلزمات العناية الشخصية، وألعاب الأطفال كل تلك العروض وأكثر مع هايبر لولو، وتكون العروض سارية من يوم 28 أغسطس إلى 3 سبتمبر في متاجر لولو المنطقة الشرقية. أقوى خصومات لولو هايبر ماركت قم بالحصول على بلاك + ديكر ماكينة صنع القهوة مع مج سفر فقط بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 179 ريال. كما يمكنك الحصول على هاس موقد وفرن غاز 4 شعلة 55 × 55 سم فقط بسعر 849 ريال سعودي.

احصل أيضا على فيليبس قلاية بدون زيت 0,8 كيلو بسعر 259 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء محضر طعام مولينكس بقوة 800 واط فقط بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 499 ريال سعودي.

اشتري أيضا فرن ميكرويف من توشيبا بسعة 20 لتر فقط بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي.

قم بشراء براون خلاط يدوي بقوة 700 واط فقط بسعر 179 ريال سعودي بدلا من 269 ريال سعودي. عروض هايبر لولو قم بالحصول على طقم أواني طهي تيفال مجموعة من 12 قطعة فقط بسعر 499 ريال سعودي بدلا من 679 ريال سعودي. كما يمكنك شراء مقلاة شواء مزدوجة الجانب متنوعة من شيفلاين فقط بسعر 89 ريال سعودي بدلا من 169 ريال سعودي.

احصل أيضا على طقم أواني طهي غير لاصقة مجموعة من 7 قطع فقط بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي.

اشتري قدر برياني غير لاصقة بحجم 34 سم بسعر 119 ريال سعودي بدلا من 159 ريال سعودي. لولو هايبر ماركت احصل على طقم أواني طهي غير لاصق مجموعة من 7 قطع فقط بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 229 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على صانع بوتو استانلس ستيل فقط بسعر 29 ريال سعودي بدلا من 49. يارب سعودي.

اشتري أيضا قدر قاعدة نحاس شيفلان 16 سم فقط بسعر 20 ريال سعودي بدلا من 24 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى خصومات لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.