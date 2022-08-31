شوف عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والثلاجات والشاشات الذكية مع هدايا مجانية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والثلاجات والشاشات الذكية مع هدايا مجانية، تضمنت عروض الصيف المستمرة من اكسترا الكبرى خصومات على المكيفات والثلاجات وأجهزة كهربائية اخرى، حيث يتوفر الزامل مكيف دولابي 53000 وحدة تبريد بارد بسعر 11299 ريال بدلاً من 13449 ريال خصم 16%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 540 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 678 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى. عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والثلاجات تتضمن عروض الصيف خصومات على الثلاجات : يتوفر عرض حصري على سامسونج ثلاجة 16 قدم انفيرتر بخار إنوكس بسعر 5199 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 249 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الثلاجات توشيبا ثلاجة سعة 19.6 قدم انفرتر باللون الأبيض بسعر 3499 ريال بدلاً من 4849 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 168 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى تضمنت خصومات اكسترا الكبرى عرض خيالي على المكواة الكهربائية : يتوفر ستيم ون مكواة بخار يدوية بقوة 1500 وات باللون الأبيض بسعر 259 ريال بدلاً من 369 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 13 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن خصومات اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية فيليبس مكواة بخار بقوة 2400 وات أسود/أبيض بسعر 239 ريال بدلاً من 289 ريال خصم 17%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 12 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الأفران الكهربائية اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على الأفران الكهربائية : يتوفر ضمن خصومات اكسترا الكبرى برنسيس فرن كهربائي سعة 90 لتر بقوة 2400 وات ستانلس إستيل بسعر 559 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 27 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ميديا فرن كهربائي بلت إن بحجم 90 سم سعة 93 لتر ستانلس إستيل بسعر 2919 ريال بدلاً من 4199 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 140 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض ماكينات العناية الشخصية اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على مكواة الشعر : يتوفر ضمن عرض خاص براون مكواة سيراميك لتمليس الشعر باللون الأسود بسعر 289 ريال ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 14 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن خصومات اكسترا الكبرى يونايتد مكواة تمليس الشعر بسعر 189 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 24%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 10 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الشاشات اكسترا الكبرى إستكمالاً لسلسلة عروض اكسترا الكبرى تتوفر خصومات على الشاشات الذكية : يتوفر تي سي ال تلفزيون سمارت 65 بوصة فائق الوضوح بسعر 5499 ريال بدلاً من 8049 ريال خصم 32%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 263 ريال لمدة 36 شهراً

يتوفر توشيبا تلفزيون سمارت 43 بوصة عالي الوضوح بسعر 1499 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 40%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 72 ريال لمدة 36 شهراً ضمن خصومات اكسترا الكبرى.

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