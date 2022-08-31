شوف أحدث عروض لولو هايبر المستمرة وبقوة على أهم السلع الغذائية بخصومات مميزة لا تفوتها LULU

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر مازالت مستمرة وبقوة على أحدث المنتجات المهمة واللازمة بخصومات أكثر من مميزة. حيث أن مجلة لولو هايبر تم نزولها هذا الأسبوع باسم أو تحت شعار مجلة لولو عالم المأكولات أطباق ومأكولات ومشاهير. حيث أن مجلة لولو هذا الأسبوع تضم مجموعة مميزة من المنتجات والسلع الغذائية المهمة والضرورية بأسعار أكثر من مذهلة لا تفوت العرض. أقوى عروض لولو هايبر على السلع الغذائية تحت شعار عالم المأكولات بخصومات مذهلة خصم 10 ريال على البيت سكر أبيض ناعم، للكيس بوزن 10 كيلو، بسعر 24.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

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