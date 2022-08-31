نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف موسم بندة في السعودية عروض وجوائز تتخطى المليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدرت النشرة الإلكترونية الأسبوعية من بندة في السعودية والتي تحتوي على مئة صفحة تضم العديد من الأقسام وكل قسم يحتوي على عدد كبير من المنتجات المعروضة بخصومات كل هذا بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز سوف تقدم لسعداء الحظ سيتم عرض شروطها لكم بالتفصيل داخل المقالة.

النشرة الإلكترونية الأسبوعية من بندة السعودية

تتضمن عروض بندة في السعودية لهذا الأسبوع والمستمرة طوال الفترة من الأربعاء 31 أغسطس 2022م وحتى الثلاثاء السادس من سبتمبر القادم أقسام متعددة. اخترنا لكم منها على سبيل المثال ما يتعلق بالمدارس والطلاب بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد.

طقم حقيبة كامل مطبوع عليه رسومات بيبي شارك بسعر 145 ريال سعودي بدلًا من 199 ريال. وهو مناسب للأطفال في مراحل الروضة والسنوات الأولى من المرحلة الابتدائية.

معروض كذلك حقيبة طعام على شكل بات مان مناسبة للأولاد بسعر 39 ريال سعودي بدلًا من 55 ريال.

طقم قرطاسية مكون من 7 قطع فقط بسعر 8.50 ريال سعودي بدلًا من 11 ريال.

مجموعة أقلام ملونة مكونة من 5 أقلام متوفر مجموعة سن 0.5 وأخرى سن 0.7 سعر المجموعة الواحدة 18 ريال سعودي بدلًا من 24 ريال.

ومن مختاراتنا أيضًا خصومات على الهواتف الذكية مثل هاتف لينوفو كاي 14 بلس بسعر 579 ريال بدلًا من 699 ريال.

وحصريًا فقط للأعضاء هاتف هواوي نوفا 9 مع 2 شريحة تليفون و 4G مع ميزات أخرى متعددة فقط بسعر 1149 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال.

توجد كذلك فرصة لا تعوض خصومات تصل إلى أكثر من نصف سعر المنتج على مجموعة مختارة من المنتجات يمكنكم التعرف عليها عند زيارة الفروع.

شروط وأحكام الفوز بالجوائز المقدمة من بندة