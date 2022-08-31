نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف حصرياً سعر آبل أيفون 14 في سبتمبر بجميع أماكن بيعها وتاريخ إصدارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد طول إنتظار إليكم أسعار جوالات آبل أيفون ١٤ الحديثة بجميع فئاتها خلال سبتمبر المقبل بجميع المحلات الكبرى لبيع الجوالات في جميع أنحاء الوطن العربي، بعد إصدارها مباشرة خارج الوطن العربي، وهذا بعد أن لاقت مجموعة جوالات آبل أيفون الحديثة الإعجاب شديد من جميع محبي التطور من شركة آبل العالمية Apple، بما فيه من مميزات وإمكانيات جبارة لا يتخيلها عقل، والتي سوف ننوه عنها فيما يلي:

سعر آبل أيفون 14 ابمتوقع بجميع فئاته في الدول العربية

لجميع محبي هواتف آبل أيفون المتطورة كليا، والذين ينتظرون إصدار النسخة الحديثة له بالدول العربية، إليكم الخبر اليقين فقط تم التنويه من قبل الشركة الأم Apple عن موعد وسعر هاتف Apple iphone 14 بفئاته المختلفة خلال الأيام القليلة القادمة خلال شهر سبتمبر القادم ٢٠٢٢، وقد أوضحت الشركة الأسعار المتوقعة لمنتجات أيفون ١٤، والموضحة في الصورة السابقة، حيث:

سيتم إصدار جوالات آبل أيفون ١٤ الحديثة، وأيفون برو ماكس ١٤ بأسعار تفوق قليلاً الأسعار التي توقعها الجميع، وذلك نتيجة لإضطراب الإقتصاد العالمي نتيجة الأحداث العالمية الحالية، وهذا ما أثر على أسعار عملات الدول العربية، وبالتالي أسعار السلع المستوردة إليها من الخارج.

أسعار جوالات آبل أيفون ١٤ الحديثة بفئاتها المختلفة

هاتف أيفون ١٤ Iphone

سعة ١٢٨ جيجابايت بسعر ٧٩٩ دولار

سعة ٢٥٦ جيجابايت بسعر ٨٩٩ دولار

سعة ٥١٢ جيجابايت بسعر ١.٩٩ دولار

هاتف أيفون ١٤ ماكس

سعة ١٢٨ جيجابايت ٨٩٩ دولار

سعة ٢٥٦ جيجابايت ٩٩٩ دولار

سعة ٥١٢ جيجابايت ١١٩٩ دولار

هاتف أيفون ١٤ برو

سعة ١٢٨ جيجابايت ١٠٩٩ دولار

سعة ٢٥٦ جيجابايت ١١٩٩ دولار

سعة ٥١٢ جيجابايت بسعر ١٣٩٩ دولار

سعة ١ تيرابايت بسعر ١٥٩٩ دولار

سعر أيفون ١٤ برو ماكس الجديد

سعة ١٢٨ جيجابايت بسعر ١١٩٩ دولار

سعة ٢٥٦ جيجابايت بسعر ١٢٩٩ دولار

سعة ٥١٢ جيجابايت بسعر ١٤٩٩ دولار

سعة ١ تيرابايت بسعر ١٦٩٩ دولار

موعد إصدار آبل أيفون 14 بفئاته المختلفة iphone 14

قد تم الإعلان أيضاً عن موعد الإصدار الفعلي للأربع فئات المختلفة من هواتف آبل أيفون ١٤ وهو في اليوم السابع من سبتمبر القادم.