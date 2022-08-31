نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات نهاية الصيف من لولو هايبر ماركت للأجهزة والأدوات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى تخفيضات الصيف على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المتنوعة، كما يمكنكم التمتع بآلاف العروض الاخرى في قسم السلع الغذائية ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية والالكترونيات وغيرها العديد، وذلك من خلال استعراض صفحات مجلة عروض لولو الأسبوعية، والتي ننفرد من خلال هذا المقال بعرض صفحات العروض الخاصة بقسم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية لهذا الأسبوع، ولا ننسى أن ننوه عن قسائم الشراء المجانية التي تقدمها مجموعة لولو ماركت في أقسام الأحذية والاكسسوارات والملابس النسائية وغيرها عند شرائك بقيمة 100 ريال سعودي من أحد هذه الأقسام تحصل على قسيمة شراء بقيمة 50 ريال. عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأدوات المنزلية ترامونتينا طقم أواني طهي غير لاصقة مكون من 7 قطع متنوعة بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال.

شيفلاين قدر برياني غير لاصق مقاس 34 سم بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 159 ريال.

مقلاة شواء شواء مزدوجة الجانب من شيفلاين متعددة الوظائف بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 169 ريال.

وأقوى العروض على تيفال طقم أواني طهي مجموعة مكونة من 12 قطعة متنوعة بسعر 449 ريال سعودي بدلاً من 679 ريال. لومينارك إبريق مياه زجاج سعة 1.3 لتر متنوع بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال.

كوب مع غطاء من لومينارك متنوع بسعر 5.75 ريال سعودي بدلاً من 9 ريال.

وعرض خاص على لومينارك طقم عشاء متنوع مكون من 26 قطعة ومتوفر باللون الاسود والابيض فقط بسعر 169 ريال سعودي بدلاً من 379 ريال. عروض الأجهزة الكهربائية وأدوات متنوعة كينوود خلاط بقوة 500 واط بسعر 129 ريال سعودي 189 ريال.

محضر طعام من مولينكس متعدد الاستخدامات والقطع قوة 800 واط بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال.

عرض خاص على هاس موقد وفرن غاز 4 شعلة فقط بسعر 849 ريال سعودي بدلاً من 1,199 ريال. عرض 2 سكين + مسن السكاكين من ترامونتينا بسعر 55 ريال سعودي بدلاً من 82 ريال.

طاوة حرارية من تيفال مقاس 30 سم بسعر 109 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.

لولو لوح تقطيع خشب طقم مكون من ثلاث قطع بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 39 ريال. توم سميث طقم فنجان وصحن مكون من 12 قطعة بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 69 ريال.

كريستال دروبس طقم أكواب صغيرة مكون من 6 قطع بسعر 12 ريال سعودي بدلاً من 20 ريال.

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