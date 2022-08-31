شوف عروض جرير للجوالات اليوم بتخفيضات مذهلة حتي 60%

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية بشكل يومي عن عروض جرير للجوالات حيث تقدم مكتبة جرير بشكل اسبوعي الكثير من التخفيضات والعروض القوية علي الهواتف الذكية الحديثة بتخفيضات رائعة وهدايا كبري علي الهاتف وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم عروض مكتبة جرير علي الجوالات والمتاحة في جميع فروع جرير داخل المملكة. عروض جرير للجوالات تحتوي عروض مكتبة جرير اليوم علي الجوالات علي هاتف هواوي ميت اكس اس 2 متوفر بسعة 512 جيجا بايت و 8 جيجا رام بسعر 7999 ريال وهدايا علي الهاتف بقيمة 4636 ريال.

عروض جرير للجوالات 2022 توفر هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 الحديث والمميز بسعر 6799 ريال بدلاً من سعرة الأساسي 7399 ريال.

اخر عروض جرير للجولات توفر هاتف ابل ايفون 11 سعة 64 جيجا بايت بسعر 2099 ريال بخصم 30% من سعر الجوال.

يمكنك شراء جوال هواوي بي 50 بوكت من مكتبة جرير بسعر 4299 ريال بخصم 18% من سعر الجوال الأساسي.

عروض جرير للجوالات 2022 توفر هاتف سامسونج جالكسي اس 21 اف اي يدعم تقنية الـ 5G بسعة 256 جيجا بايت وبسعر 2249 ريال بخصم 25% من سعر الجوال.

مجلة عروض جرير علي الجوالات تحتوي علي جوال سامسونج جالكسي اس 22 بلس 128 جيجا بايت بخصم 80% من سعرة الأساسي. عروض جرير للجوالات 2022 عروض جرير على الهواتف الذكية توفر لعملائها خصم 9% علي جوال ابل ايفون 13 برو ماكس.

يمكن لمحبي هواتف شاومي شراء جوال شاومي 12 بسعة 256 جيجا بايت ورام 8 جيجا بايت رام بسعر 2599 ريال بخصم 21%.

عروض مكتبة جرير علي الجوالات بها جوال هواوي نوفا 9 بسعة 128 جيجا بايت ومتوفر بخصم 36% من سعر الجوال.

تضم عروض جرير اليوم جوال ابل ايفون 13 برو بالوان عديدة ومختلفة بخصم 8% من سعر الجوال ليصبح سعرة 6599 ريال.

تشمل اخر عروض جرير للجوالات علي هاتف هواوي نوفا 8 بخصم 21% من سعر الجوال ليصبح سعرة 1499 ريال.

عروض مكتبة جرير اون لاين توفر لعملائها هاتف ابل ايفون 13 ميني سعة 128 جيجا بايت بخصم 9% من سعرة ليكون سعرة داخل العرض 2999 ريال.

تحتوي عروض جرير للجوالات علي هاتف اوبو رينو 6z سعة 128 جيجا بايت وبخصم 20% من سعر الهاتف.

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