نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للإلكترونيات في السعودية بأسعار مخفضة في jarir bookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتع بأفضل تجربة شراء وأسعار مخفضة للإلكترونيات، وخاصةً مع عروض جرير التي تقدمها بجميع الفروع بالمملكة، بالإضافة إلى تخفيضات الموقع الإلكتروني، كما تتيح لكم طلب المنتج عبر الانترنت واستلامه من أحد معارض جرير بعد مرور ساعة واحدة، وعند طلب المنتج لاستلامه في المنزل فإنه يمكن الحصول عليه في نفس اليوم بشرط أن تتم عملية الشراء قبل الخامسة مساءًا، وفي حالة الطلب بعد الموعد المحدد يتم التوصيل في اليوم التالي، كما يمكنك الاستفادة من خدمة الشحن المجاني عند طلب المنتجات بحد أدنى 200 ريال أو أكثر.

عروض جرير للإلكترونيات في السعودية

تصفحوا الأجهزة الذكية والإلكترونيات الموجودة من ضمن تخفيضات العودة إلى المدارس، بحيث تستقبل متاجر السعودية العام الدراسي الجديد 1444هـ مع تخفيضات على لوزام المدارس من أدوات ومستلزمات، كما أنها شاملة أيضًا لكافة المنتجات الأخرى، وإليكم أسعار أكثر الجوالات والإلكترونيات مبيعًا في جرير السعودية.

ايباد برو wifi بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 3599 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي + S22، بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 3949 ريال سعودي.

قرص صلب متنقل سعة 1 تيرابايت، بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 239 ريال سعودي.

مكتبة جرير jarir bookstore

تستخدم الأجهزة اللوحية وأجهزة اللابتوب بكثرة، وخاصةً خلال فترة الدراسة، لذلك فهى متاحة للشراء من مكتبة جرير، مع الحصول على خصم حتى 37% على أسعارها، وذلك من ماركات عالية الجودة مثل hp، ايسر، اسوس، مايكروسوفت، وأيضًا اكسسوارات الكمبيوتر، فيوجد عرض خاص من لوجيتيك على حقيبة ظهر مع سماعة للرأس وأيضًا فارة لاسلكية، وكل ذلك تحصل عليه بسعر رائع.

مايكروسوفت سيرفيس 2×1، فهو تابلت ولابتوب في جهاز واحد، بسعر 2829 ريال سعودي بدلًا من 4099 ريال سعودي.

مجموعة لوجيتيك المكونة من 3 منتجات، بسعر 119 ريال سعودي بدلًا من 189 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات والإلكترونيات

نجد في التالي خصومات رائعة على الجوالات والأجهزة الذكية من ابل، بحيث يمكنك شراء ايفون 11 المزود بذاكرة تخزين 128 جيجابايت، بخصم حتى 30% على سعره، وأيضًا ساعة ابل الجيل السابع، مع تخفيضات إضافية على أجهزة اللابتوب مثل إصدار ايسر اسباير 3، ويوجد به 4 جيجا رام مع 256 جيجا مساحة تخزين، لذا فهو مناسب للغاية للعمل والدراسة وأيضًا للتصفح.

جرير ايفون 11 بسعر 2299 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال سعودي.

ابل واتش 7 مقاس 45 مللي، بسعر 1869 ريال سعودي بدلًا من 1969 ريال سعودي.

لابتوب ايسر اسباير 3 بسعر 1329 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

تخفيضات جرير للشاشات