شوف عروض وتخفيضات ايفون ١٣ برو ماكس من مكتبة جرير بالتقسيط وخصم ٥٠٠ ريال

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عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين من المواطنين السعوديين عن سعر ايفون ١٣ برو ماكس من مكتبة جرير السعودية بالتقسيط، حيث تقدم المكتبة خصومات كبيرة على أسعار الهواتف الذكية لكثير من الماركات العالمية، والتي من أهمها هواتف شركة آبل الأمريكية، ويعشق المواطنين السعوديين شراء هواتف ايفون بسبب دقة تصنيعها وإمكانياتها الكبيرة، كما يعتبرونها من أهم مظاهر الرقي ومواكبة التقدم التكنولوجي في العالم، ومن الهواتف الذكية التي يقبلون على شرائها iPhone 13 pro Max وهو أحدث هاتف ذكي لشركة آبل موجود بالأسواق حاليًا، ويتميز بدعمه تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G، كما يدعم تركيب ٢ شريحة اتصال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ايفون ١٣ برو ماكس بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية.

سعر ايفون ١٣ برو ماكس من مكتبة جرير السعودية

سوف نتعرف على سعر iPhone 13 pro Max من مكتبة جرير السعودية بالتقسيط وهى كما يأتي:-

سعر الموبايل قبل الخصم ٥٦٩٩ ريال سعودي.

ثمن الهاتف بعد الخصم ٥١٩٩ ريال سعودي، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.

تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية الصلبة للجوال ٢٥٦ جيجا بايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية ٦ جيجا بايت.

قيمة القسط الشهري يبدأ من ٢٤١ ريال سعودي لمدة ٣٦ شهراً أي ثلاث سنوات.

يشتمل الهاتف على فترة ضمان من المصنع لمدة ٢٤ شهراً.

شروط وأحكام التقسيط من مكتبة جرير السعودية

هناك بعض الشروط والأحكام التي قامت مكتبة جرير بوضعها للحصول على السلع بالتقسيط وهى كما يلي:-

تقدم مكتبة جرير خدمة تقسيط السلع بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل، كما يحق لها قبول الطلب أو رفضه. يجب ألا تقل قيمة المشتريات من مكتبة جرير عن ٢٥٠٠ ريال سعودي، كما يجب ألا تزيد قيمة المشتريات عن ٣٠ ألف ريال. يستطيع العملاء الحصول على الموافقة المبدئية من خلال الأونلاين قبل زيارة فروع جرير. لا يستطيع العميل استرجاع قيمة البضاعة نقدًا ولكن يستطيع تبديلها حسب سياسة الاستبدال بالمكتبة. لا يستطيع أي عميل شراء المنتجات عن طريق الدمج ما بين طريقة الدفع من خلال خدمة تقسيط المشتريات وأي طريقة دفع ثانية. يستطيع العملاء التقسيط من خلال الخيارات المتاحة حيث يستطيع تقسيط السلع على ٦ أشهر أو ١٢ شهر أو ١٨ شهر أو ٢٤ شهر أو ٣٦ شهر. تشمل خدمة تقسيط المشتريات حصول مزود الخدمة على هامش ربح ١.٨٥% لكل شهر.

مواصفات ايفون ١٣ برو ماكس

هناك عدة مواصفات رائعة يحتوي عليها هاتف iPhone 13 pro Max وهى كما يلي:-

الجوال يدعم تركيب عدد ٢ شريحة اتصال الأولى إلكترونية نوعها eSim والثانية نوعها نانو SIM. الهاتف يدعم الاتصال قريب المدي من خلال خاصية الـ NFC. يقاوم الموبايل الماء والغبار حتى ٦ متر بمعيار IP 68. الجوال يتميز بمتانة وجودة التصنيع حيث يأتي مصنوع من الزجاج، كما يحتوي على إطار جانبي مصنوع من الاستانلس ستيل. الهاتف يحتوي على معالج قوي يطلق عليه اسم A15 Bionic بتكنولوجيا 5 نانو، كما يحتوي على معالج رسومي من نوع Apple GPU 5 Core خماسي النواة. الجوال يدعم ميكروفون ثانوي يستخدم في عزل الضوضاء. يحتوي على سماعات خارجية من نوع ستيريو.

مواصفات كاميرات iPhone 13 pro Max

يأتي ايفون ١٣ برو ماكس بعدة كاميرات ٤ كاميرات خلفية وكاميرتان أماميتان مواصفاتهم كما يأتي:-