نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية على اللحوم والدجاج والأسماك والمخبوزات من مجله بنده السعودية سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوفر لهذا الأسبوع تخفيضات وخصومات خاصة بجميع فروع بندة السعودية Panda Ksa بمناسبة العودة للمدارس بداية من اليوم ٣١ أغسطس الموافق، وحتى ٦ من أغسطس أو حتى نفاذ الكميات، حيث يقدم الماركت مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية يومياً من خلال موقع ثقفني، وإليكم تفاصيل عروض بنده الصفحة الرئيسية لهذا الأسبوع….

عروض بنده الصفحة الرئيسية في السعودية

توجد مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية اليوم على أسعار جميع أنواع الفواكه الطازجة والخضروات، ومنها: خصم خاص على سعر الثوم، والملفوف الأخضر، وخصومات أخرى على أسعار القرع الأصفر، والجزر المستورد، وعلى سعر الليمون الأخضر، والبخاري الأحمر، وعروض أخرى على أسعار الأناناس، والمانجو المصري، والرمان اليمني، وبرتقال أبو صرة الإفريقي، وغيرهم.

عروض بنده اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية

عروض بنده الصفحة الرئيسية في مستمرة معنا في جميع الفروع، وتشمل: خصم خاص على سعر عبوات سيقان الدجاج من اليوم، وأفخاد الدجاج الكاملة من اليوم، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار عبوات القطع المتنوعة من نفس الماركة، وخصم آخر على سعر مقلقل الدجاج الطازج، وخصم آخر على سعر شيش الطاووق الطازج وشاورما الدجاج بالنكهة العادية بحجم ٤٠٠ جرام، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار عبوات بروستيد بايتس المتبلة الطازجة بالحجم العادي، وخصم آخر على سعر بروستيد الاسكالوب الدجاج الطازة المتبلة، وخصم آخر منهم على سعر بروستيد سيقان الدجاج المتبلة الطازجة بحجم ٤٠٠ جرام.

عروض بنده على اللحوم والأسماك والدجاج والمخبوزات

توجد أيضاً عدة منتجات أخرى من بندة بخصومات مميزة جداً، وتشمل: خصم خاص على سعر لوف كيك شكولاتة، وتخفيض آخر على سعر كيك الشاي، وشابورة كيك، بالإضافة إلى عروضهم على توست البريوش، وكرواسون الزعتر، وغيرهم من خصومات على أسعار الفروج الذهبي، والروبيان الطازج الوسط، كما لديهم خصم آخر على سعر السالمون النرويجي، وسمك الكنعد، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار لحم البقر الهندي بدون عظم، وتنزيل آخر بالفروع على سعر الحاشي بالعظم، وتخفيض آخر منهم على سعر كتف الخروف الأسترالي، ودجاج الإنتاج