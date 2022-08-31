نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم على الجولات من 31 أغسطس 2022 حتي نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات خاصة وعروض متنوعة اليوم ولفترة محدودة نقدمها لكم ضمن تنزيلات العثيم الهائلة خلال آخر أيام صيف 2022 و حتي نفاذ الكمية بجميع الفروع، حيث تقدم خصم يبدأ من 20 إلى 50٪ على الجوالات وغيرها من الإلكترونيات الحديثة عالية الجودة، وإليكم كتالوج عروض العثيم السعودية لهذا الأسبوع….

عروض العثيم السعودية على الجوالات

نقدم لحضراتكم عروض العثيم لهذا الأسبوع على الجوالات مثل:جوال سامسونج A53 5G نسخة 128 جيجابايت 1399 ريال بدلاً من 1599 ريال نسخة أعلي 256 جيجابايت 1599 ريال بدلاً من 1799 ريال، وعرض على سعر هاتف سامسونج A33 5G نسخة وحيدة 1099 ريال بدلاً من 1249 ريال، كما تقدم هاتف سامسونج A23 نسخة 64 جيجابايت بسعر 759 ريال بدلاً من 819 ريال، وهاتف سامسونج A73 5G نسخة وحيدة بسعر 1799 ريال بدلاً من 1899 ريال، وخصم آخر على سعر سامسونج A52 نسخة وحيدة 1099 ريال بدلاً من 1249 ريال، وهاتف سامسونج A03 Core نسخة وحيدة 369 ريال.

عروض العثيم السعودية حتى نفاذ الكمية

وتستمر عروض العثيم الضخمة لهذا الأسبوع، و تشمل عروض على أسعار: لاب توب لينوفو سيلون بسعر 1299 ريال، ولابتوب أبل ماك بوك اير بسعر مميز 3399 ريال،كما لديهم خصم خاص على سعر أبل أي باد اير بسعر 2599 ريال، وعرض آخر على سعر أبل أي باد ٩ بسعر 1499 ريال، وديل لاب توب اي ٣ بسعر 2299 ريال، وكذلك يتوفر بالفروع ومن خلال العثيم أونلاين Al othaim online أبل سماعة ايربودز Apple الجيل الثالث بسعر 749 ريال، وأبل سماعة الجيل السابع ٤٥ 1649 ريال.

عروض العثيم هايبر ماركت على الإلكترونيات

نستكمل معكم باقي تخفيضات الإلكترونيات بجميع فروع العثيم السعودية، ومنها: تخفيض حصري آخر على سعر اتش بي لاب توب اي ٣ بسعر 2299 ريال، وطابعة اتش دي ٢٣٠٢٠ 149 ريال، كما يوجد بالفروع تابلت لافا ام ١٠٠٠ بسعر 435 ريال، وجوال هونر اكس ٨ 679 ريال، وتخفيض آخر منهم على سعر جوال سامسونج اي ١٠٣ س 499 ريال، كما لديهم أيضاً جوال سامسونج اي ١٣ بسعر 665 ريال سعودي، وجوال سامسونج اي ٥٢ 1249 ريال، وكذلك يتوفر بالفروع تابلت سامسونج أي ٧ تي ٥٠٧ 949 ريال سعودي.