انت الان تتابع خبر التضامن تعلن وظائف خالية للسيدات بمرتبات تصل إلي 5500 جنيهاً – التقديم من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.
اسم الشركة شامل ستور
مستوي الخبرة لا يشترط
في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
سكرتيرة ومساعدة إدارية:
اسم الشركة شامل ستور
مقر العمل وسط البلد – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة لا يشترط
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية أساسيات
السن المطلوب 20 – 30 سنة
الحاسب الآلي أساسيات
المؤهل المطلوب دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط)
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط
الراتب الأساسي 3000 – 4500 جنيه مصري
الحوافز الاضافية 500 – 1000 جنيه مصري
محتاج سكرتيرة من البيت على دراية بتنظيم الحسابات انسانة منظمة ومجتهدة ويتحترم الشغل جدا وعنده مرونة انها تكون حاضرة فى اى وقت من اليوم الشغل قليل بس متوقع على اليوم كله الراتب مجزى جدا جدا