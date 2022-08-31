انت الان تتابع خبر عقوبة إلغاء القمامة في الشوارع.. هام لكل أصحاب السيارات الملاكي اعرفوها والان مع التفاصيل

عقوبة إلغاء القمامة في الشوارع على المخالفين

كل مواطن يلقى القمامة سوف يتم تصويره بالكاميرات التي توجد حالياً في كل الشوارع.

وأما عن قيمة إلقاء المخالفات من السيارات الملاكي قيمتها تكون ما بين 100 لـ 150 جنيهاً للمخالفة.

وأما عن السيارات التي تلقي القمامة المخالفة من الشباك يتم إلقاء القبض.

وتغريم هذه السيارات تكون غرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيه.

ويوجد أيضاً خط ساخن لتلقي أي شكاوى من المواطنين مما يقومون بإلقاء القمامة في الشوارع.

وأما من تثبت عليه الشكوى يتم تقديمه إلى المحاسبة بشكل سريع.

رياض - احمد صلاح - قام اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالكشف عن كل العقوبات المحددة على جميع أصحاب السيارات بعد عقوبة إلغاء القمامة في الشوارع أو في نهر النيل، وذلك لأخذ الحذر منها.