ماسك الكركم والحليب لتفتيح البشرة.. اعمليه لو لسه راجعه من المصيف هينور وشك

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ماسك الكركم والحليب للبشرة

ماسك الكركم والحليب للبشرة

رياض - احمد صلاح - إليك أهم فوائدلتفتيح البشرة، خاصة في فصل الصيف حيث تزيد البقع في البشرة بسبب تعرضها الزائد لاشعة الشمس لساعات طويلة بدون وضع واقي شمسي، من جهة أخرى فإن اشعة الشمس نفسها قد تتسبب في تقشير غير مرغوب به في البشرة وهذا نوع من أنواع الحروق الخفيفة، لهذا نجد أن معظم السيدات والفتيات تبحثن عن حلول وماسكات منزلية وطبيعية للتخلص من هذه البقع، لتوحيد البشرة وتفتيحها بعد تعرضها للشمس.

أولا عليك التمييز بين الكركم الذي يستخدم في الطبخ، والكركم الخاص في البشرة، لأن اليوم سوف يتسبب لك باصفرار غير مرغوب وسيء في الوجه، بينما النوع المخصص للبشرة يحتوي على مادة صبغية أقل وبالتالي يستخدم في خلطات العناية بالبشرة.

فوائد ماسك الكركم والحليب للبشرة

فوائد ماسك الكركم والحليب للبشرة

تسريع عملية تشافي الجلد من الحروق، الجروح والندوب

المساعدة في تخفيف البقع الناتجة عن آثار حب الشباب

توحيد البشرة والتقليل من الهالات السوداء

مكونات ماسك الكركم والحليب للبشرة

ملعقة من الكركم المخصص للبشرة

ملعقتين من الحليب

نصف ملعقة من العسل

طريقة التحضير والاستعمال